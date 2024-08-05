В Пермском крае стартовал самый длительный крестный ход

Православные Пермского края отправились в самый продолжительный крестный ход региона. Более трех недель они будут идти пешком, посещая святые места Прикамья.
«Начался традиционный крестный ход по территории Пермского края, посвященный всем святым в Пермской митрополии просиявшим. Крестный ход является самым многодневным из всех, проходящих в Пермской митрополии. Он пройдет с 5 по 28 августа и завершится в селе Култаево», — говорится на сайте митрополии.
Верующие посетят село Березовка, поселки Кишерть, Октябрьский, Елово, Юго-Камский, Осу, Чернушку и другие населенные пункты. В первый день, 5 августа, они уже прошли от Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря в Перми до подворья Пермского Успенского женского монастыря в селе Кольцово.
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Православные Пермского края отправились в самый продолжительный крестный ход региона. Более трех недель они будут идти пешком, посещая святые места Прикамья. «Начался традиционный крестный ход по территории Пермского края, посвященный всем святым в Пермской митрополии просиявшим. Крестный ход является самым многодневным из всех, проходящих в Пермской митрополии. Он пройдет с 5 по 28 августа и завершится в селе Култаево», — говорится на сайте митрополии. Верующие посетят село Березовка, поселки Кишерть, Октябрьский, Елово, Юго-Камский, Осу, Чернушку и другие населенные пункты. В первый день, 5 августа, они уже прошли от Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря в Перми до подворья Пермского Успенского женского монастыря в селе Кольцово.