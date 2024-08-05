В Пермском крае стартовал самый длительный крестный ход

06 августа 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Паломники пройдут по городам и селам Пермского края (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Православные Пермского края отправились в самый продолжительный крестный ход региона. Более трех недель они будут идти пешком, посещая святые места Прикамья. «Начался традиционный крестный ход по территории Пермского края, посвященный всем святым в Пермской митрополии просиявшим. Крестный ход является самым многодневным из всех, проходящих в Пермской митрополии. Он пройдет с 5 по 28 августа и завершится в селе Култаево», — говорится на сайте митрополии. Верующие посетят село Березовка, поселки Кишерть, Октябрьский, Елово, Юго-Камский, Осу, Чернушку и другие населенные пункты. В первый день, 5 августа, они уже прошли от Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря в Перми до подворья Пермского Успенского женского монастыря в селе Кольцово. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Православные Пермского края отправились в самый продолжительный крестный ход региона. Более трех недель они будут идти пешком, посещая святые места Прикамья. «Начался традиционный крестный ход по территории Пермского края, посвященный всем святым в Пермской митрополии просиявшим. Крестный ход является самым многодневным из всех, проходящих в Пермской митрополии. Он пройдет с 5 по 28 августа и завершится в селе Култаево», — говорится на сайте митрополии. Верующие посетят село Березовка, поселки Кишерть, Октябрьский, Елово, Юго-Камский, Осу, Чернушку и другие населенные пункты. В первый день, 5 августа, они уже прошли от Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря в Перми до подворья Пермского Успенского женского монастыря в селе Кольцово.