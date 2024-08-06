Директор вагона-ресторана поезда из ХМАО в Екатеринбург украл два миллиона рублей у пассажира

Директор вагона-ресторана поезда, следующего из Приобья (ХМАО) в Екатеринбург, обвиняется в краже двух миллионов рублей у пассажира. Зная ПИН-код, он снял средства с банковской карты потерпевшего.
«Уральской транспортной прокуратурой в Свердловском транспортном районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора вагона-ресторана пассажирского поезда. Установлено, директор вагона-ресторана пассажирского поезда, следующего сообщением Приобье — Екатеринбург знал ПИН-код от банковской карты одного из пассажиров и совершил ее хищение», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.
Похититель не успел воспользоваться деньгами — его быстро разоблачили. Денежные средства пришлось вернуть потерпевшему. Уголовное дело направлено в суд.
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