Shot: в Москве задержали итальянца, запустившего дрон

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, нижний тагил, столб, квадрокоптер, фонарь, коптер, дрон, сибирская 81
По словам итальянца, дрон просто снимал живописные виды Фото:

Задержали итальянца, запустившего дрон над Москвой. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Задержан итальянец, запустивший дрон над Москвой», — пишет Shot. Итальянец заявил, что дрон делал кадры живописных видов над парком «Зарядье».

Оператором дрона оказался 21-летний бортпроводник Emirates — гражданин Италии Франко Эзинель. По его словам, он не знал о запретах на полеты беспилотников и хотел наснимать себе контента.

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Задержали итальянца, запустившего дрон над Москвой. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Задержан итальянец, запустивший дрон над Москвой», — пишет Shot. Итальянец заявил, что дрон делал кадры живописных видов над парком «Зарядье». Оператором дрона оказался 21-летний бортпроводник Emirates — гражданин Италии Франко Эзинель. По его словам, он не знал о запретах на полеты беспилотников и хотел наснимать себе контента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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