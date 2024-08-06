Shot: в Москве задержали итальянца, запустившего дрон

По словам итальянца, дрон просто снимал живописные виды
Задержали итальянца, запустившего дрон над Москвой. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Задержан итальянец, запустивший дрон над Москвой», — пишет Shot. Итальянец заявил, что дрон делал кадры живописных видов над парком «Зарядье».
Оператором дрона оказался 21-летний бортпроводник Emirates — гражданин Италии Франко Эзинель. По его словам, он не знал о запретах на полеты беспилотников и хотел наснимать себе контента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.