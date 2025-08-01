«Подлый удар»: ВСУ атаковали рынок в Херсонской области. Видео

Сальдо: ВСУ нанесли подлый удар по торговому павильону в Великих Копанях
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В селе Великие Копани Херсонской области украинский беспилотник атаковал торговые павильоны, есть пострадавшие
В селе Великие Копани Херсонской области украинский беспилотник атаковал торговые павильоны, есть пострадавшие
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Великие Копани Херсонской области украинский беспилотник атаковал торговые павильоны на выезде из населенного пункта. По предварительным данным, в результате удара пострадали шесть человек, все они доставлены в Алешкинскую центральную районную больницу. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Враг снова нанес подлый удар по торговым помещениям в Великих Копанях. Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Все доставлены в Алешкинскую ЦРБ», — написал Сальдо в своем telegram-канале.

Ранее в Херсонской области уже фиксировались атаки с применением беспилотников и артиллерии: за прошедшие сутки пострадали трое мирных жителей, в том числе женщина в Алешках и двое мужчин, подорвавшихся на минах. Также сообщалось о повреждении жилых домов, лесных пожарах и обстрелах других населенных пунктов региона.

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В селе Великие Копани Херсонской области украинский беспилотник атаковал торговые павильоны на выезде из населенного пункта. По предварительным данным, в результате удара пострадали шесть человек, все они доставлены в Алешкинскую центральную районную больницу. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. «Враг снова нанес подлый удар по торговым помещениям в Великих Копанях. Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Все доставлены в Алешкинскую ЦРБ», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Ранее в Херсонской области уже фиксировались атаки с применением беспилотников и артиллерии: за прошедшие сутки пострадали трое мирных жителей, в том числе женщина в Алешках и двое мужчин, подорвавшихся на минах. Также сообщалось о повреждении жилых домов, лесных пожарах и обстрелах других населенных пунктов региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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