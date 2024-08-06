06 августа 2024

Два брата и дядя на танке с челябинским двигателем громят позиции ВСУ. Видео

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учение, танк т-72
На танке с челябинским двигателем служат братья и их дядя Фото:

Два брата и дядя громят позиции ВСУ в танке Т-72Б3М с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Как 7 августа сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, поддержку войскам экипаж оказывает на Угледарском направлении.

«Братский экипаж танка Т-72Б3М группировки войск „Восток“ оказывает эффективную огневую поддержку продвижению штурмовых подразделений на Угледарском участке СВО. Экипаж этого танка полностью состоит из близких родственников», — рассказали в военном ведомстве.

Двоюродные братья работают наводчиком и механиком-водителем, их дядя — командир. Механик-водитель с позывным «Тоби» поделился историей семейного военного дела. Боец рассказал, что братья подписали контракт и пошли служить в танковую роту, следуя примеру своего прадеда. Сначала прибыли они, а затем присоединился дядя, прошедший обучение на командира танка.

«Цели приходят разные, постоянно — живая сила, техника, укрепрайоны, огневые точки. Танк выезжает — по нему работаем, по БМП Bradley тоже работаем», — сообщил наводчик-оператор танка с позывным «Лисеныш».

Командир роты такой семейный подряд принял с удовольствием. Военнослужащие рассказали, что руководство поручает им сложные задания, рассчитывая на качественное их выполнение. На фронте служит старший брат. Боевые задачи он выполняет в войсках артиллерии.

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Два брата и дядя громят позиции ВСУ в танке Т-72Б3М с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Как 7 августа сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, поддержку войскам экипаж оказывает на Угледарском направлении. «Братский экипаж танка Т-72Б3М группировки войск „Восток“ оказывает эффективную огневую поддержку продвижению штурмовых подразделений на Угледарском участке СВО. Экипаж этого танка полностью состоит из близких родственников», — рассказали в военном ведомстве. Двоюродные братья работают наводчиком и механиком-водителем, их дядя — командир. Механик-водитель с позывным «Тоби» поделился историей семейного военного дела. Боец рассказал, что братья подписали контракт и пошли служить в танковую роту, следуя примеру своего прадеда. Сначала прибыли они, а затем присоединился дядя, прошедший обучение на командира танка. «Цели приходят разные, постоянно — живая сила, техника, укрепрайоны, огневые точки. Танк выезжает — по нему работаем, по БМП Bradley тоже работаем», — сообщил наводчик-оператор танка с позывным «Лисеныш». Командир роты такой семейный подряд принял с удовольствием. Военнослужащие рассказали, что руководство поручает им сложные задания, рассчитывая на качественное их выполнение. На фронте служит старший брат. Боевые задачи он выполняет в войсках артиллерии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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