Два брата и дядя на танке с челябинским двигателем громят позиции ВСУ. Видео

07 августа 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

На танке с челябинским двигателем служат братья и их дядя Фото: Анна Майорова © URA.RU Два брата и дядя громят позиции ВСУ в танке Т-72Б3М с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Как 7 августа сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, поддержку войскам экипаж оказывает на Угледарском направлении. «Братский экипаж танка Т-72Б3М группировки войск „Восток“ оказывает эффективную огневую поддержку продвижению штурмовых подразделений на Угледарском участке СВО. Экипаж этого танка полностью состоит из близких родственников», — рассказали в военном ведомстве. Двоюродные братья работают наводчиком и механиком-водителем, их дядя — командир. Механик-водитель с позывным «Тоби» поделился историей семейного военного дела. Боец рассказал, что братья подписали контракт и пошли служить в танковую роту, следуя примеру своего прадеда. Сначала прибыли они, а затем присоединился дядя, прошедший обучение на командира танка. «Цели приходят разные, постоянно — живая сила, техника, укрепрайоны, огневые точки. Танк выезжает — по нему работаем, по БМП Bradley тоже работаем», — сообщил наводчик-оператор танка с позывным «Лисеныш». Командир роты такой семейный подряд принял с удовольствием. Военнослужащие рассказали, что руководство поручает им сложные задания, рассчитывая на качественное их выполнение. На фронте служит старший брат. Боевые задачи он выполняет в войсках артиллерии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два брата и дядя громят позиции ВСУ в танке Т-72Б3М с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Как 7 августа сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, поддержку войскам экипаж оказывает на Угледарском направлении. «Братский экипаж танка Т-72Б3М группировки войск „Восток“ оказывает эффективную огневую поддержку продвижению штурмовых подразделений на Угледарском участке СВО. Экипаж этого танка полностью состоит из близких родственников», — рассказали в военном ведомстве. Двоюродные братья работают наводчиком и механиком-водителем, их дядя — командир. Механик-водитель с позывным «Тоби» поделился историей семейного военного дела. Боец рассказал, что братья подписали контракт и пошли служить в танковую роту, следуя примеру своего прадеда. Сначала прибыли они, а затем присоединился дядя, прошедший обучение на командира танка. «Цели приходят разные, постоянно — живая сила, техника, укрепрайоны, огневые точки. Танк выезжает — по нему работаем, по БМП Bradley тоже работаем», — сообщил наводчик-оператор танка с позывным «Лисеныш». Командир роты такой семейный подряд принял с удовольствием. Военнослужащие рассказали, что руководство поручает им сложные задания, рассчитывая на качественное их выполнение. На фронте служит старший брат. Боевые задачи он выполняет в войсках артиллерии.