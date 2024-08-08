08 августа 2024

Появилась новая версия взрыва газа в многоэтажке Нижнего Тагила

Взрыв газа в нижнетагильском доме произошел, когда дети проверяли конфорку
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети решили проверить конфорку из-за запаха в квартире
Дети решили проверить конфорку из-за запаха в квартире Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Взрыв в многоэтажном доме Нижнего Тагила на Сибирской, 81 произошел, когда четверо детей почувствовали запах газа в квартире и решили проверить конфорку. Информация об этом появилась в Telegram.

«Ребята почуяли странный запах на кухне, испугались и пошли проверять, выключена ли плита. Самая старшая из них повернула переключатель, и все вокруг разлетелось, дом начал рушиться», — пишет telegram-канал Ural Mash. Трое из этих детей — две девочки и мальчик — погибли.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа: предположительно, был взрыв бытового газа. Погибли десять человек, из них пятеро детей. Силовики задержали двух слесарей и одного мастера в рамках уголовного дела об обрушении дома. Подробная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.

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Взрыв в многоэтажном доме Нижнего Тагила на Сибирской, 81 произошел, когда четверо детей почувствовали запах газа в квартире и решили проверить конфорку. Информация об этом появилась в Telegram. «Ребята почуяли странный запах на кухне, испугались и пошли проверять, выключена ли плита. Самая старшая из них повернула переключатель, и все вокруг разлетелось, дом начал рушиться», — пишет telegram-канал Ural Mash. Трое из этих детей — две девочки и мальчик — погибли. Обрушение дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа: предположительно, был взрыв бытового газа. Погибли десять человек, из них пятеро детей. Силовики задержали двух слесарей и одного мастера в рамках уголовного дела об обрушении дома. Подробная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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