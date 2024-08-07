ФСБ выяснила, что Гитлер хотел атаковать СССР ядерными бомбами в 1945

Гитлеровская Германия планировала использовать дальнобойные баллистические ракеты «Фау-2» для нанесения ядерных ударов по промышленным регионам СССР, расположенным на Урале и в Средней Азии. Об этом сообщает ФСБ России.
«Гитлеровская Германия хотела с помощью дальнобойных баллистических ракет „Фау-2“ наносить ядерные удары по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии», — сообщают спецслужбы со ссылкой на рассекреченные архивные документы по делу бывшего нацистского чиновника Вернера Вехтера. На следствии Вехтер дал показания о разработке нацистской Германии новых видов вооружений и, в частности, о германской атомной бомбе.
Отмечается, что атомные бомбы Хиросимы и Нагасаки были разработаны немецкими учеными в 1930-х годах. Германия во время правления Гитлера стала первым государством, которое начало проект по применению атомных бомбадировок.
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Гитлеровская Германия планировала использовать дальнобойные баллистические ракеты «Фау-2» для нанесения ядерных ударов по промышленным регионам СССР, расположенным на Урале и в Средней Азии. Об этом сообщает ФСБ России. «Гитлеровская Германия хотела с помощью дальнобойных баллистических ракет „Фау-2“ наносить ядерные удары по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии», — сообщают спецслужбы со ссылкой на рассекреченные архивные документы по делу бывшего нацистского чиновника Вернера Вехтера. На следствии Вехтер дал показания о разработке нацистской Германии новых видов вооружений и, в частности, о германской атомной бомбе. Отмечается, что атомные бомбы Хиросимы и Нагасаки были разработаны немецкими учеными в 1930-х годах. Германия во время правления Гитлера стала первым государством, которое начало проект по применению атомных бомбадировок.