ФСБ выяснила, что Гитлер хотел атаковать СССР ядерными бомбами в 1945

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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
По данным ФСБ, Гитлер планировал атаковать атомными бомбами промышленные центры СССР Фото:

Гитлеровская Германия планировала использовать дальнобойные баллистические ракеты «Фау-2» для нанесения ядерных ударов по промышленным регионам СССР, расположенным на Урале и в Средней Азии. Об этом сообщает ФСБ России.

«Гитлеровская Германия хотела с помощью дальнобойных баллистических ракет „Фау-2“ наносить ядерные удары по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии», — сообщают спецслужбы со ссылкой на рассекреченные архивные документы по делу бывшего нацистского чиновника Вернера Вехтера. На следствии Вехтер дал показания о разработке нацистской Германии новых видов вооружений и, в частности, о германской атомной бомбе.

Отмечается, что атомные бомбы Хиросимы и Нагасаки были разработаны немецкими учеными в 1930-х годах. Германия во время правления Гитлера стала первым государством, которое начало проект по применению атомных бомбадировок.

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Гитлеровская Германия планировала использовать дальнобойные баллистические ракеты «Фау-2» для нанесения ядерных ударов по промышленным регионам СССР, расположенным на Урале и в Средней Азии. Об этом сообщает ФСБ России. «Гитлеровская Германия хотела с помощью дальнобойных баллистических ракет „Фау-2“ наносить ядерные удары по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии», — сообщают спецслужбы со ссылкой на рассекреченные архивные документы по делу бывшего нацистского чиновника Вернера Вехтера. На следствии Вехтер дал показания о разработке нацистской Германии новых видов вооружений и, в частности, о германской атомной бомбе. Отмечается, что атомные бомбы Хиросимы и Нагасаки были разработаны немецкими учеными в 1930-х годах. Германия во время правления Гитлера стала первым государством, которое начало проект по применению атомных бомбадировок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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