Челябинский врач Колодина: нельзя проверять размер обуви ребенка пальцем у пятки

07 августа 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Обувь детям нужно подбирать по размеру стопы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нельзя проверять, подходит ли размер обуви ребенку по распространенному признаку того, как за пяткой помещается палец. Об этом заявила врач реабилитолог ГБ№2 Магнитогорска (Челябинская область) Ульяна Колодина. «Ребенок не понимает, что хотят от него родители и максимально сжимает пальчики. После таких замеров ребенку будет некомфортно в дальнейшей носке подобранной обуви», — цитируют мнение Колодиной в региональной пресс-службе минздрава. Врач отметила, что для правильного подбора обуви нужно определить длину и ширину стопы ребенка в положении стоя. Если малыш сидит или лежит, то размер ножки будет определен неверно, стоя стопа более распластана. Кроме того, нужно понять, есть ли у ребенка плоскостопие, вальгусная деформация или патологические признаки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нельзя проверять, подходит ли размер обуви ребенку по распространенному признаку того, как за пяткой помещается палец. Об этом заявила врач реабилитолог ГБ№2 Магнитогорска (Челябинская область) Ульяна Колодина. «Ребенок не понимает, что хотят от него родители и максимально сжимает пальчики. После таких замеров ребенку будет некомфортно в дальнейшей носке подобранной обуви», — цитируют мнение Колодиной в региональной пресс-службе минздрава. Врач отметила, что для правильного подбора обуви нужно определить длину и ширину стопы ребенка в положении стоя. Если малыш сидит или лежит, то размер ножки будет определен неверно, стоя стопа более распластана. Кроме того, нужно понять, есть ли у ребенка плоскостопие, вальгусная деформация или патологические признаки.