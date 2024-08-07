Челябинский врач Колодина: нельзя проверять размер обуви ребенка пальцем у пятки

Нельзя проверять, подходит ли размер обуви ребенку по распространенному признаку того, как за пяткой помещается палец. Об этом заявила врач реабилитолог ГБ№2 Магнитогорска (Челябинская область) Ульяна Колодина.
«Ребенок не понимает, что хотят от него родители и максимально сжимает пальчики. После таких замеров ребенку будет некомфортно в дальнейшей носке подобранной обуви», — цитируют мнение Колодиной в региональной пресс-службе минздрава.
Врач отметила, что для правильного подбора обуви нужно определить длину и ширину стопы ребенка в положении стоя. Если малыш сидит или лежит, то размер ножки будет определен неверно, стоя стопа более распластана. Кроме того, нужно понять, есть ли у ребенка плоскостопие, вальгусная деформация или патологические признаки.
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