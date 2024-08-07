Челябинский врач Колодина: нельзя проверять размер обуви ребенка пальцем у пятки

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Искорка. Движение помощи онкобольным детям. Челябинск., обувь, благотворительный бутик
Обувь детям нужно подбирать по размеру стопы Фото:

Нельзя проверять, подходит ли размер обуви ребенку по распространенному признаку того, как за пяткой помещается палец. Об этом заявила врач реабилитолог ГБ№2 Магнитогорска (Челябинская область) Ульяна Колодина.

«Ребенок не понимает, что хотят от него родители и максимально сжимает пальчики. После таких замеров ребенку будет некомфортно в дальнейшей носке подобранной обуви», — цитируют мнение Колодиной в региональной пресс-службе минздрава.

Врач отметила, что для правильного подбора обуви нужно определить длину и ширину стопы ребенка в положении стоя. Если малыш сидит или лежит, то размер ножки будет определен неверно, стоя стопа более распластана. Кроме того, нужно понять, есть ли у ребенка плоскостопие, вальгусная деформация или патологические признаки.

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Нельзя проверять, подходит ли размер обуви ребенку по распространенному признаку того, как за пяткой помещается палец. Об этом заявила врач реабилитолог ГБ№2 Магнитогорска (Челябинская область) Ульяна Колодина. «Ребенок не понимает, что хотят от него родители и максимально сжимает пальчики. После таких замеров ребенку будет некомфортно в дальнейшей носке подобранной обуви», — цитируют мнение Колодиной в региональной пресс-службе минздрава. Врач отметила, что для правильного подбора обуви нужно определить длину и ширину стопы ребенка в положении стоя. Если малыш сидит или лежит, то размер ножки будет определен неверно, стоя стопа более распластана. Кроме того, нужно понять, есть ли у ребенка плоскостопие, вальгусная деформация или патологические признаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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