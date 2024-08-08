Как растущая Луна влияет на здоровье

Астропсихолог Метельникова: растущая Луна влияет на самочувствие
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Растущая Луна все увеличивает, считает Александра Метальникова Фото:

Луна будет находиться в растущей фазе до 18 августа. В этот период в организме человека могут обостриться процессы, связанные с увеличением или набором влаги в тело, сообщила астропсихолог Александра Метальникова.

«Растущая Луна все увеличивает, убывающая — уменьшает. Соответственно, то же самое происходит в организме. Если есть какие-то процессы, связанные с разбуханием, увеличением, набором влаги в тело, они, естественно, обостряются на растущую Луну», — сказала Метальникова в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Кроме того, до 18 августа могут усилиться головные боли и обостриться бессонница. Однако у всех симптомы индивидуальны, добавила астропсихолог.

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Луна будет находиться в растущей фазе до 18 августа. В этот период в организме человека могут обостриться процессы, связанные с увеличением или набором влаги в тело, сообщила астропсихолог Александра Метальникова. «Растущая Луна все увеличивает, убывающая — уменьшает. Соответственно, то же самое происходит в организме. Если есть какие-то процессы, связанные с разбуханием, увеличением, набором влаги в тело, они, естественно, обостряются на растущую Луну», — сказала Метальникова в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Кроме того, до 18 августа могут усилиться головные боли и обостриться бессонница. Однако у всех симптомы индивидуальны, добавила астропсихолог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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