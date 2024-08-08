Как растущая Луна влияет на здоровье

Луна будет находиться в растущей фазе до 18 августа. В этот период в организме человека могут обостриться процессы, связанные с увеличением или набором влаги в тело, сообщила астропсихолог Александра Метальникова.
«Растущая Луна все увеличивает, убывающая — уменьшает. Соответственно, то же самое происходит в организме. Если есть какие-то процессы, связанные с разбуханием, увеличением, набором влаги в тело, они, естественно, обостряются на растущую Луну», — сказала Метальникова в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Кроме того, до 18 августа могут усилиться головные боли и обостриться бессонница. Однако у всех симптомы индивидуальны, добавила астропсихолог.
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