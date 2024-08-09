В Копейске затопило дом семьи с малышами, живущими в саду

Семья с маленькими детьми живут в доме в саду (фото из архива) Фото: Алексей Самаев © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, после сильных ливней затопило садовое товарищество, где в одном из домов живет семья с маленькими детьми. Люди остались без питьевой воды, в огороде погиб урожай. В пресс-службе администрации города URA.RU сообщили, что семье окажут помощь.

«Постоянно живем семьей с маленькими детьми в СНТ „Пластмасс 1“, участок 380. С 27 июля стояла вода на участке, он находится в низине. Погиб урожай, не работает скважина, мы остались без питьевой воды, у детей началась аллергия. Обращались в администрацию Копейска и соцзащиту, никто к нам не пришел», — рассказала жительница Копейска Елена Г.

Женщина уточнила, что оставляла заявления, но на них никто не отреагировал. В пресс-службе администрации Копейска, URA.RU прокомментировали, что заявление от владельца данного участка получено соцзащитой 7 августа и принято на расмотрение.

«При подаче заявления в соцзащиту заявителю была полностью разъяснена информация о работе пунктов временного размещения на территории Копейска. Пострадавшим от подтопления жителям предложено размещение в любом из четырех открытых пунктов временного размещения (ПВР), которые обеспечены материально-вещевыми запасами, предусмотрено питание», — сообщили в пресс-службе мэрии Копейска.

Также в пресс-службе мэрии Копейска подчеркнули, что пострадавшим будет оказана помощь в размещении в ПВР и обеспечении всем необходимым, а также в перевозке необходимого жизненно-важного имущества. На территориии города последствия ливней устраняют все службы.

«Откачивание воды с участков СНТ проводится садовым товариществом. Заявление с жалобой на отказ откачки воды с участка садовым товариществом в администрацию города не поступало», — добавили в пресс-службе городской мэрии.

После обильных дождей, которые обрушились на Челябинскую область 26 июля, оказались подтоплены несколько территорий. В ряде населенных пунктов, в том числе Копейске, объявлен режим ЧС. Последствия ливня устраняют до сих пор. Синоптики обещают новую декаду сильных ливней, в Аше за несколько дней может выпасть до двух месячных норм осадков.