10 августа 2024

Неизвестный маньяк калечит домашних животных в челябинском селе Верхняя Санарка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ненадлежащее содержание животных в деревне Лобанова. Исетский район, овцы, домашние животные
От рук неизвестного уже пострадали несколько животных (архивное фото) Фото:

Маньяк завелся в деревне Верхняя Санарка Челябинской области. Неизвестный третий день подряд ранит и калечит домашний скот, сообщили 11 августа URA.RU местные жители.

«В Пластовском районе, в деревне Верхняя Санарка завелся маньяк. Третий день в разные семьи приходят покалеченные и раненые животные крупного рогатого скота», — сообщили URA.RU читатели.

Сначала неизвестный проколол вымя трем коровам, потом покалечил барана, но оставил его живым. «Следующие будут дети?!» — задаются вопросом местные.

В полиции об инциденте знают и в данный момент проводят проверку. «Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление личности лица, подозреваемого в совершении противоправных деяний. Опрашиваются местные жители и очевидцы инцидента», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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Маньяк завелся в деревне Верхняя Санарка Челябинской области. Неизвестный третий день подряд ранит и калечит домашний скот, сообщили 11 августа URA.RU местные жители. «В Пластовском районе, в деревне Верхняя Санарка завелся маньяк. Третий день в разные семьи приходят покалеченные и раненые животные крупного рогатого скота», — сообщили URA.RU читатели. Сначала неизвестный проколол вымя трем коровам, потом покалечил барана, но оставил его живым. «Следующие будут дети?!» — задаются вопросом местные. В полиции об инциденте знают и в данный момент проводят проверку. «Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление личности лица, подозреваемого в совершении противоправных деяний. Опрашиваются местные жители и очевидцы инцидента», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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