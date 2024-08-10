Неизвестный маньяк калечит домашних животных в челябинском селе Верхняя Санарка. Фото

11 августа 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

От рук неизвестного уже пострадали несколько животных (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Маньяк завелся в деревне Верхняя Санарка Челябинской области. Неизвестный третий день подряд ранит и калечит домашний скот, сообщили 11 августа URA.RU местные жители. «В Пластовском районе, в деревне Верхняя Санарка завелся маньяк. Третий день в разные семьи приходят покалеченные и раненые животные крупного рогатого скота», — сообщили URA.RU читатели. Сначала неизвестный проколол вымя трем коровам, потом покалечил барана, но оставил его живым. «Следующие будут дети?!» — задаются вопросом местные. В полиции об инциденте знают и в данный момент проводят проверку. «Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление личности лица, подозреваемого в совершении противоправных деяний. Опрашиваются местные жители и очевидцы инцидента», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маньяк завелся в деревне Верхняя Санарка Челябинской области. Неизвестный третий день подряд ранит и калечит домашний скот, сообщили 11 августа URA.RU местные жители. «В Пластовском районе, в деревне Верхняя Санарка завелся маньяк. Третий день в разные семьи приходят покалеченные и раненые животные крупного рогатого скота», — сообщили URA.RU читатели. Сначала неизвестный проколол вымя трем коровам, потом покалечил барана, но оставил его живым. «Следующие будут дети?!» — задаются вопросом местные. В полиции об инциденте знают и в данный момент проводят проверку. «Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление личности лица, подозреваемого в совершении противоправных деяний. Опрашиваются местные жители и очевидцы инцидента», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.