11 августа 2024

В Свердловской области на водителей автобусов устроят облавы

В Свердловской области пройдут массовые проверки пассажирских автобусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день открытия 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства в Екатеринбургском цирке. Екатеринбург, автобус, гортранс, общественный транспорт, маршрут24
Первые рейды стартовали в Екатеринбурге 12 августа Фото:

В Свердловской области стартовали массовые проверки пассажирских автобусов. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

«Экипажи ДПС всего региона в течение недели будут уделять пристальное внимание именной этой категории транспорта, в целях снижения аварийности на дорогах и профилактики нарушений ПДД», — заявили в пресс-службе. Первые рейды стартовали в Екатеринбурге, они проходят при участии Ространснадзора.

Аналогичные рейды проходили в феврале 2024 года. Тогда госавтоинспекторы проверили почти три тысячи автобусов и нашли множество нарушений при перевозке людей.

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В Свердловской области стартовали массовые проверки пассажирских автобусов. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. «Экипажи ДПС всего региона в течение недели будут уделять пристальное внимание именной этой категории транспорта, в целях снижения аварийности на дорогах и профилактики нарушений ПДД», — заявили в пресс-службе. Первые рейды стартовали в Екатеринбурге, они проходят при участии Ространснадзора. Аналогичные рейды проходили в феврале 2024 года. Тогда госавтоинспекторы проверили почти три тысячи автобусов и нашли множество нарушений при перевозке людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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