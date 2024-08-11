В Свердловской области на водителей автобусов устроят облавы

В Свердловской области стартовали массовые проверки пассажирских автобусов. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
«Экипажи ДПС всего региона в течение недели будут уделять пристальное внимание именной этой категории транспорта, в целях снижения аварийности на дорогах и профилактики нарушений ПДД», — заявили в пресс-службе. Первые рейды стартовали в Екатеринбурге, они проходят при участии Ространснадзора.
Аналогичные рейды проходили в феврале 2024 года. Тогда госавтоинспекторы проверили почти три тысячи автобусов и нашли множество нарушений при перевозке людей.
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