В Свердловской области на водителей автобусов устроят облавы

В Свердловской области пройдут массовые проверки пассажирских автобусов

12 августа 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Первые рейды стартовали в Екатеринбурге 12 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области стартовали массовые проверки пассажирских автобусов. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. «Экипажи ДПС всего региона в течение недели будут уделять пристальное внимание именной этой категории транспорта, в целях снижения аварийности на дорогах и профилактики нарушений ПДД», — заявили в пресс-службе. Первые рейды стартовали в Екатеринбурге, они проходят при участии Ространснадзора. Аналогичные рейды проходили в феврале 2024 года. Тогда госавтоинспекторы проверили почти три тысячи автобусов и нашли множество нарушений при перевозке людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области стартовали массовые проверки пассажирских автобусов. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. «Экипажи ДПС всего региона в течение недели будут уделять пристальное внимание именной этой категории транспорта, в целях снижения аварийности на дорогах и профилактики нарушений ПДД», — заявили в пресс-службе. Первые рейды стартовали в Екатеринбурге, они проходят при участии Ространснадзора. Аналогичные рейды проходили в феврале 2024 года. Тогда госавтоинспекторы проверили почти три тысячи автобусов и нашли множество нарушений при перевозке людей.