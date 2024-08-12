12 августа 2024

С новобранцами в Челябинской области провели занятие по вождению спецмашин

© Служба новостей «URA.RU»
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Для занятия привлекались 15 единиц специальной и военной техники (архивное фото)
Для занятия привлекались 15 единиц специальной и военной техники (архивное фото) Фото:

Занятие по вождению специальных машин КамАЗ и «Урал» провели с военнослужащими, которые призваны для прохождения службы в танковом соединении в Челябинской области. Учебным процессом руководили участники спецоперации, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Занятие по вождению специальных машин КамАЗ и „Урал“ провели с военнослужащими, призванными для прохождения службы по призыву в танковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Челябинской области. Учебно-практический процесс осуществлялся под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт участие в специальной военной операции», — сообщили в ЦВО.

Новобранцы преодолели специальную оборудованную трассу, длинной свыше десяти километров, крутые подъёмы и спуски. На маршруте движения попадались учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения. Участники занятия выполнили элементы контраварийной подготовки, в числе которых разгон и экстренное торможение.

Для детального погружения использовались средства имитации, в том числе стрельба холостыми боеприпасами, взрывпакеты. Особое внимание уделялось умению быстро ориентироваться в экстремальных условиях. На занятие присутствовали 40 военнослужащих, привлекалось 15 единиц специальной и военной техники.

Челябинские призывники ранее провели телемост с группировкой «Центр» в зоне СВО. Бойцы пообщались с молодыми людьми и рассказали им о трудностях, с которыми они столкнулись во время выполнения боевых задач, о своих боевых буднях, сообщила 11 августа пресс-служба Минобороны РФ.

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Занятие по вождению специальных машин КамАЗ и «Урал» провели с военнослужащими, которые призваны для прохождения службы в танковом соединении в Челябинской области. Учебным процессом руководили участники спецоперации, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). «Занятие по вождению специальных машин КамАЗ и „Урал“ провели с военнослужащими, призванными для прохождения службы по призыву в танковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Челябинской области. Учебно-практический процесс осуществлялся под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт участие в специальной военной операции», — сообщили в ЦВО. Новобранцы преодолели специальную оборудованную трассу, длинной свыше десяти километров, крутые подъёмы и спуски. На маршруте движения попадались учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения. Участники занятия выполнили элементы контраварийной подготовки, в числе которых разгон и экстренное торможение. Для детального погружения использовались средства имитации, в том числе стрельба холостыми боеприпасами, взрывпакеты. Особое внимание уделялось умению быстро ориентироваться в экстремальных условиях. На занятие присутствовали 40 военнослужащих, привлекалось 15 единиц специальной и военной техники. Челябинские призывники ранее провели телемост с группировкой «Центр» в зоне СВО. Бойцы пообщались с молодыми людьми и рассказали им о трудностях, с которыми они столкнулись во время выполнения боевых задач, о своих боевых буднях, сообщила 11 августа пресс-служба Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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