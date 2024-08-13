В Челябинской области за полгода бесплатную процедуру ЭКО провели тысяче женщин

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Чтобы пройти процедуру, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления
Чтобы пройти процедуру, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления Фото:

В Челябинской области за полгода 1 тысяча 121 женщина сделала процедуру ЭКО бесплатно. Процедура проводилась за счет средств обязательного медицинского страхования. Всего в 2024 году предусмотрена оплата 1,9 тысячи случаев лечения на сумму 231,2 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«В 2024 году на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в бюджете ТФОМС Челябинской области предусмотрено в общей сложности 231,2 млн рублей на оплату 1,9 тысячи случаев лечения. За полгода исполнение плана составило 1121 случай на сумму 153,5 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве.

ЭКО с 2013 года проводится бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования. Дополнительно оплачивать нужно только донорский материал или суррогатное материнство. Воспользоваться услугой можно, обратившись в поликлинику по месту жительства. При этом сначала нужно будет пройти обследование. Далее заявка должна быть одобрена комиссией.

В Челябинской области ЭКО по полису ОМС выполняют восемь медицинских организаций. При этом государственными поликлиниками являются только две из них. В регионе почти за 11 лет за счет средств ОМС было оплачено почти 25 тысяч случаев проведения ЭКО.

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В Челябинской области за полгода 1 тысяча 121 женщина сделала процедуру ЭКО бесплатно. Процедура проводилась за счет средств обязательного медицинского страхования. Всего в 2024 году предусмотрена оплата 1,9 тысячи случаев лечения на сумму 231,2 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Минздрава. «В 2024 году на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в бюджете ТФОМС Челябинской области предусмотрено в общей сложности 231,2 млн рублей на оплату 1,9 тысячи случаев лечения. За полгода исполнение плана составило 1121 случай на сумму 153,5 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве. ЭКО с 2013 года проводится бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования. Дополнительно оплачивать нужно только донорский материал или суррогатное материнство. Воспользоваться услугой можно, обратившись в поликлинику по месту жительства. При этом сначала нужно будет пройти обследование. Далее заявка должна быть одобрена комиссией. В Челябинской области ЭКО по полису ОМС выполняют восемь медицинских организаций. При этом государственными поликлиниками являются только две из них. В регионе почти за 11 лет за счет средств ОМС было оплачено почти 25 тысяч случаев проведения ЭКО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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