В Челябинской области за полгода бесплатную процедуру ЭКО провели тысяче женщин

В Челябинской области за полгода 1 тысяча 121 женщина сделала процедуру ЭКО бесплатно. Процедура проводилась за счет средств обязательного медицинского страхования. Всего в 2024 году предусмотрена оплата 1,9 тысячи случаев лечения на сумму 231,2 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Минздрава.
«В 2024 году на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в бюджете ТФОМС Челябинской области предусмотрено в общей сложности 231,2 млн рублей на оплату 1,9 тысячи случаев лечения. За полгода исполнение плана составило 1121 случай на сумму 153,5 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве.
ЭКО с 2013 года проводится бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования. Дополнительно оплачивать нужно только донорский материал или суррогатное материнство. Воспользоваться услугой можно, обратившись в поликлинику по месту жительства. При этом сначала нужно будет пройти обследование. Далее заявка должна быть одобрена комиссией.
В Челябинской области ЭКО по полису ОМС выполняют восемь медицинских организаций. При этом государственными поликлиниками являются только две из них. В регионе почти за 11 лет за счет средств ОМС было оплачено почти 25 тысяч случаев проведения ЭКО.
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