ФСБ задержала в Челябинске жительницу Казани, которая пыталась нажиться на мнимых связях в суде

В Челябинске сотрудники УФСБ задержали директора казанской юридической фирмы «Хайат» Гульназ Файзуллину. По данным URA.RU, ее обвиняют в мошенничестве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска, сейчас она находится под стражей.
«Файзулину задержали в Челябинске с поличным: в этот момент она получала 7,3 млн рублей от клиента, которого ввела в заблуждения, сообщив ему, что сможет повлиять на решение Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. При этом возможности как-либо повлиять на суд она не имела. А деньгами собиралась распорядиться по своему усмотрению», — рассказал источник.
Меру пресечения Файзуллиной избрали 9 августа в Центральном райсуде Челябинска. В пресс-службе суда URA.RU сообщили, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании директору юрфирмы меры пресечения в виде заключения под стражу. Женщину отправили в СИЗО сроком на два месяца, то есть до 8 октября 2024 года.
Согласно данным сервиса СБИС, Файзуллина руководит компанией «Хайат» с 2009 года. Является единственным владельцем и сотрудником. За последние несколько лет компания не зарегистрировало доходов. URA.RU пыталось связаться с фирмой. По имеющемуся номеру телефона на звонок не ответили.
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