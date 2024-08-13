Пушков: Харрис не дает интервью, потому что Обама запретил ей говорить глупости

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Камала Харрис не дала ни одного интервью с начала ее участия в президентской гонке в США Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Кандидат на пост президента США Камала Харрис не дает интервью с начала ее участия в президентской гонке, так как бывший глава Штатов Барак Обама запретил ей говорить глупости. Об этом сообщил сенатор России Алексей Пушков.

«…Камала Харрис вот уже почти четыре недели молчит — не дала ни одного интервью, даже краткого. Кампанию вместо нее ведут либеральные СМИ. Видимо, Обама ей строго-настрого запретил говорить ее обычные глупости», — написал Пушков в своем telegram-канале.

Сенатор РФ предполагает, что воздержание Харрис от публичных выступлений и интервью может быть связано с указанием бывшего президента США Барака Обамы. В контексте этой ситуации сенатор также отметил контраст с интервью кандидата от республиканцев Дональда Трампа с Илоном Маском, которое, по его словам, набрало около 1 миллиарда просмотров.

В понедельник, 12 августа, кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску на платформе X. В нем он заявил, что считает российского лидера Владимира Путина хорошим переговорщиком. Главные заявления экс-президента США в интервью — в материале URA.RU.

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Кандидат на пост президента США Камала Харрис не дает интервью с начала ее участия в президентской гонке, так как бывший глава Штатов Барак Обама запретил ей говорить глупости. Об этом сообщил сенатор России Алексей Пушков. «…Камала Харрис вот уже почти четыре недели молчит — не дала ни одного интервью, даже краткого. Кампанию вместо нее ведут либеральные СМИ. Видимо, Обама ей строго-настрого запретил говорить ее обычные глупости», — написал Пушков в своем telegram-канале. Сенатор РФ предполагает, что воздержание Харрис от публичных выступлений и интервью может быть связано с указанием бывшего президента США Барака Обамы. В контексте этой ситуации сенатор также отметил контраст с интервью кандидата от республиканцев Дональда Трампа с Илоном Маском, которое, по его словам, набрало около 1 миллиарда просмотров. В понедельник, 12 августа, кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску на платформе X. В нем он заявил, что считает российского лидера Владимира Путина хорошим переговорщиком. Главные заявления экс-президента США в интервью — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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