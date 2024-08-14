Экс-глава колонии, осужденный за пытки, вышел на свободу в Свердловской области

14 августа 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Алексей Агапов получил срок в 2023 году в Иркутске (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области на свободу вышел бывший начальник иркутского исправительного учреждения №6 Алексей Агапов, который был осужден за организацию пыток заключенного. Прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) Агапова удовлетворил Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила и поддержал Свердловский областной суд. Информацию URA.RU подтвердили в инстанциях. Агапов отбывал наказание в нижнетагильской ИК-13 «Красная утка», в которой сидят бывшие силовики. 7 июня суд Нижнего Тагила удовлетворил УДО Агапову. Прокуратура обжаловала решение, но 13 августа оно устояло в апелляции. Защитник Агапова Константин Красильников не смог пояснить корреспонденту, вышел ли уже его клиент из колонии. В пресс-службе свердловского ГУФСИН от комментариев по теме отказались. Всего Агапов отсидел 1,5 года из пяти назначенных. Приговор он получил в феврале 2023-го в Иркутске. Вместе с ним были осуждены двое его подчиненных — Алексей Медников и Антон Ерохин. По версии следствия, они подговорили арестантов издеваться над осужденным Тахиржоном Бакиевым, переведенным из ИК-15 после случившегося там бунта. Целью пыток было получение информации об организаторах мятежа, случившегося в 2020 году. Ерохин и Медников отбывали срок в одной колонии с бывшим шефом и освободились раньше него. 30 мая суд в Тагиле удовлетворил УДО Медникову, а 5 июня — Ерохину. Решения не обжаловались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области на свободу вышел бывший начальник иркутского исправительного учреждения №6 Алексей Агапов, который был осужден за организацию пыток заключенного. Прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) Агапова удовлетворил Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила и поддержал Свердловский областной суд. Информацию URA.RU подтвердили в инстанциях. Агапов отбывал наказание в нижнетагильской ИК-13 «Красная утка», в которой сидят бывшие силовики. 7 июня суд Нижнего Тагила удовлетворил УДО Агапову. Прокуратура обжаловала решение, но 13 августа оно устояло в апелляции. Защитник Агапова Константин Красильников не смог пояснить корреспонденту, вышел ли уже его клиент из колонии. В пресс-службе свердловского ГУФСИН от комментариев по теме отказались. Всего Агапов отсидел 1,5 года из пяти назначенных. Приговор он получил в феврале 2023-го в Иркутске. Вместе с ним были осуждены двое его подчиненных — Алексей Медников и Антон Ерохин. По версии следствия, они подговорили арестантов издеваться над осужденным Тахиржоном Бакиевым, переведенным из ИК-15 после случившегося там бунта. Целью пыток было получение информации об организаторах мятежа, случившегося в 2020 году. Ерохин и Медников отбывали срок в одной колонии с бывшим шефом и освободились раньше него. 30 мая суд в Тагиле удовлетворил УДО Медникову, а 5 июня — Ерохину. Решения не обжаловались.