Ягоды в челябинских садах покрылись плесенью. Фото

14 августа 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Длительные дожди доставили проблем садоводам и аграриям Фото: Владимир Васин © URA.RU В садовых хозяйствах Челябинской области ягоды покрылись плесенью. Аграрии рассказали URA.RU, что из-за наличия природных дрожжей на поверхности урожай начал бродить. «Урожай ягод оказался в три раза меньше ожидаемого. Много ягод пригодно лишь для технического использования, то есть для переработки. Из-за постоянных осадков кусты не просыхают, что приводит к естественному брожению и плесени из-за наличия дрожжей на поверхности ягод», — пояснила URA.RU управляющая «Григорьевских садов» Ольга Сегаль. На определенной площади удалось провести дополнительную обрезку кустов и собрать урожай. Чтобы урожай не пропадал, ягоды предложили жителям для самосбора. «Природные катаклизмы сказались на экономике предприятия. Чтобы перекрыть зарплату, техническую ягоду продаем по 95 рублей за килограмм. Приходится это делать, а не ждать зимы, когда замороженную ягоду можно было бы сбыть по 350 рублей. Потому что остро нуждаемся в наличности», — пояснила Сегаль. Несмотря на весенние заморозки и дождливую погоду летом, урожай сады дали. Чтобы кусты были готовы к аномальным погодным условиям, в землю регулярно вносят азот, калий, фосфор и другие необходимые вещества. Красная и черная смородина, крыжовник, поздняя жимолость — пострадали различные культуры. Яблок выросло заметно меньше, чем год назад. Глава фермерского хозяйства «Агролайн» в Еткульском районе Игорь Тарасов отметил, что избыточная влажность особенно опасна для клубники, которая растет на земле, а крыжовник страдает от мучнистой росы. Руководитель ассоциации «Овощи» Лидия Смирнова подчеркнула, что из-за высокой влажности ягоды лопаются и гибнут. Потеря урожая на затопленных участках приведет к дефициту продукции. То, что раньше могли вырастить садоводы на личных участках, выбыло из оборота. В результате следует ждать роста цен на ягоды и фрукты. О проблемах сигнализировали читатели URA.RU. Они сообщили, что продолжительные дожди привели к гниению помидор и картофеля. Небольшой урожай огурцов и баклажанов также огорчил садоводов. Черная смородина, не успев созреть, покрылась плесенью пресс-служба «Григорьевских садов» Фото: Ягоды забродили из-за природных дрожжей на поверхности пресс-служба «Григорьевских садов» Фото: Неурожай может привести к повышению цен пресс-служба «Григорьевских садов» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В садовых хозяйствах Челябинской области ягоды покрылись плесенью. Аграрии рассказали URA.RU, что из-за наличия природных дрожжей на поверхности урожай начал бродить. «Урожай ягод оказался в три раза меньше ожидаемого. Много ягод пригодно лишь для технического использования, то есть для переработки. Из-за постоянных осадков кусты не просыхают, что приводит к естественному брожению и плесени из-за наличия дрожжей на поверхности ягод», — пояснила URA.RU управляющая «Григорьевских садов» Ольга Сегаль. На определенной площади удалось провести дополнительную обрезку кустов и собрать урожай. Чтобы урожай не пропадал, ягоды предложили жителям для самосбора. «Природные катаклизмы сказались на экономике предприятия. Чтобы перекрыть зарплату, техническую ягоду продаем по 95 рублей за килограмм. Приходится это делать, а не ждать зимы, когда замороженную ягоду можно было бы сбыть по 350 рублей. Потому что остро нуждаемся в наличности», — пояснила Сегаль. Несмотря на весенние заморозки и дождливую погоду летом, урожай сады дали. Чтобы кусты были готовы к аномальным погодным условиям, в землю регулярно вносят азот, калий, фосфор и другие необходимые вещества. Красная и черная смородина, крыжовник, поздняя жимолость — пострадали различные культуры. Яблок выросло заметно меньше, чем год назад. Глава фермерского хозяйства «Агролайн» в Еткульском районе Игорь Тарасов отметил, что избыточная влажность особенно опасна для клубники, которая растет на земле, а крыжовник страдает от мучнистой росы. Руководитель ассоциации «Овощи» Лидия Смирнова подчеркнула, что из-за высокой влажности ягоды лопаются и гибнут. Потеря урожая на затопленных участках приведет к дефициту продукции. То, что раньше могли вырастить садоводы на личных участках, выбыло из оборота. В результате следует ждать роста цен на ягоды и фрукты. О проблемах сигнализировали читатели URA.RU. Они сообщили, что продолжительные дожди привели к гниению помидор и картофеля. Небольшой урожай огурцов и баклажанов также огорчил садоводов.