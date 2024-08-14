14 августа 2024

Челябинцев с хорошими оценками не взяли в 10-й класс

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ЕГЭ по русскому языку, в школе 89. Тюмень , егэ, школьник, школа, сдача егэ
Родители старшеклассников бьют тревогу Фото:

Родители челябинских старшеклассников бьют тревогу — некоторые школы области отказываются принимать детей с хорошими оценками в 10-й класс, ссылаясь на недостаточное количество баллов для поступления в профильные классы. Эту проблему в регионе подтвердила региональный уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.

«Ребенок в Магнитогорске закончил школу без троек, подали заявление в 10 класс, но нам заявили, что мы не прошли по баллам! Ребенок отучился 9 лет в одной школе и сейчас ее просто выгнали, хотя перед этим говорили, что примут. Ребенок ревет, не знает что делать. Документы нам в школе кинули, и сказали, идите куда хотите!» — жалуется мама девочки в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети в «ВКонтакте».

В своем telegram-канале детский омбудсмен Майорова отметила, что это не единичная ситуация. По ее мнению, школы в этом вопросе превышают свои полномочия, поскольку они обязаны предоставить гарантии доступности обучения по программе среднего общего образования каждому ребенку.

«Часть обращений уже разрешены положительно, по другим ведется работа совместно с прокуратурой Челябинской области. Мы каждый раз стараемся решить вопрос в интересах ребенка вместе с руководством школы, но когда сделать это не удается, информация направляется в прокуратуру», — отмечает детский омбудсмен.

Майорова советует родителям для разрешения подобных ситуаций самостоятельно взаимодействовать с управлением образования по месту жительства. Если и это не помогает, то тогда обращаться в органы прокуратуры.

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Родители челябинских старшеклассников бьют тревогу — некоторые школы области отказываются принимать детей с хорошими оценками в 10-й класс, ссылаясь на недостаточное количество баллов для поступления в профильные классы. Эту проблему в регионе подтвердила региональный уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова. «Ребенок в Магнитогорске закончил школу без троек, подали заявление в 10 класс, но нам заявили, что мы не прошли по баллам! Ребенок отучился 9 лет в одной школе и сейчас ее просто выгнали, хотя перед этим говорили, что примут. Ребенок ревет, не знает что делать. Документы нам в школе кинули, и сказали, идите куда хотите!» — жалуется мама девочки в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети в «ВКонтакте». В своем telegram-канале детский омбудсмен Майорова отметила, что это не единичная ситуация. По ее мнению, школы в этом вопросе превышают свои полномочия, поскольку они обязаны предоставить гарантии доступности обучения по программе среднего общего образования каждому ребенку. «Часть обращений уже разрешены положительно, по другим ведется работа совместно с прокуратурой Челябинской области. Мы каждый раз стараемся решить вопрос в интересах ребенка вместе с руководством школы, но когда сделать это не удается, информация направляется в прокуратуру», — отмечает детский омбудсмен. Майорова советует родителям для разрешения подобных ситуаций самостоятельно взаимодействовать с управлением образования по месту жительства. Если и это не помогает, то тогда обращаться в органы прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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