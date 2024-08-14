Челябинцев с хорошими оценками не взяли в 10-й класс

15 августа 2024 в 05:40 Размер текста - 17 +

Родители старшеклассников бьют тревогу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Родители челябинских старшеклассников бьют тревогу — некоторые школы области отказываются принимать детей с хорошими оценками в 10-й класс, ссылаясь на недостаточное количество баллов для поступления в профильные классы. Эту проблему в регионе подтвердила региональный уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова. «Ребенок в Магнитогорске закончил школу без троек, подали заявление в 10 класс, но нам заявили, что мы не прошли по баллам! Ребенок отучился 9 лет в одной школе и сейчас ее просто выгнали, хотя перед этим говорили, что примут. Ребенок ревет, не знает что делать. Документы нам в школе кинули, и сказали, идите куда хотите!» — жалуется мама девочки в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети в «ВКонтакте». В своем telegram-канале детский омбудсмен Майорова отметила, что это не единичная ситуация. По ее мнению, школы в этом вопросе превышают свои полномочия, поскольку они обязаны предоставить гарантии доступности обучения по программе среднего общего образования каждому ребенку. «Часть обращений уже разрешены положительно, по другим ведется работа совместно с прокуратурой Челябинской области. Мы каждый раз стараемся решить вопрос в интересах ребенка вместе с руководством школы, но когда сделать это не удается, информация направляется в прокуратуру», — отмечает детский омбудсмен. Майорова советует родителям для разрешения подобных ситуаций самостоятельно взаимодействовать с управлением образования по месту жительства. Если и это не помогает, то тогда обращаться в органы прокуратуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители челябинских старшеклассников бьют тревогу — некоторые школы области отказываются принимать детей с хорошими оценками в 10-й класс, ссылаясь на недостаточное количество баллов для поступления в профильные классы. Эту проблему в регионе подтвердила региональный уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова. «Ребенок в Магнитогорске закончил школу без троек, подали заявление в 10 класс, но нам заявили, что мы не прошли по баллам! Ребенок отучился 9 лет в одной школе и сейчас ее просто выгнали, хотя перед этим говорили, что примут. Ребенок ревет, не знает что делать. Документы нам в школе кинули, и сказали, идите куда хотите!» — жалуется мама девочки в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети в «ВКонтакте». В своем telegram-канале детский омбудсмен Майорова отметила, что это не единичная ситуация. По ее мнению, школы в этом вопросе превышают свои полномочия, поскольку они обязаны предоставить гарантии доступности обучения по программе среднего общего образования каждому ребенку. «Часть обращений уже разрешены положительно, по другим ведется работа совместно с прокуратурой Челябинской области. Мы каждый раз стараемся решить вопрос в интересах ребенка вместе с руководством школы, но когда сделать это не удается, информация направляется в прокуратуру», — отмечает детский омбудсмен. Майорова советует родителям для разрешения подобных ситуаций самостоятельно взаимодействовать с управлением образования по месту жительства. Если и это не помогает, то тогда обращаться в органы прокуратуры.