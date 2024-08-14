14 августа 2024

Жители дома в Челябинске пожаловались в прокуратуру на отца вице-губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Копейский городской округ. Челябинск, фалейчик андрей
Вице-губернатор Андрей Фалейчик заявил, что не в курсе ситуации Фото:

Жители дома на улице Татьяничевой в Челябинске пожаловались в прокуратуру на отца вице-губернатора региона Андрея Фалейчика Михаила. По их мнению, он незаконно перекрыл арку дома и установил бетонные полусферы, ограничив количество парковочных мест.

«Жильцом нашего дома Фалейчиком Михаилом Ивановичем произведен монтаж металлических заграждений арочного прохода дома без согласования с собственниками квартир. Арка используется для прохода и проезда, обеспечивает доступ к жилищу. А также самовольно, без согласия собственников установил полусферы на придомовой территории, тем самым ограничил количество парковочных мест, сделав невозможным на придомовой территории разворот пожарной и другой техники», — приводит текст обращения издание «74.ру».

Михаил Фалейчик является председателем ТСЖ, однако ряд жителей дома хотят переизбрать его и правление. Они назвали заграждение арки «самостроем». Супруга Фалейчика заявила, что арку загородили, чтобы там не выгуливали собак.

Михаил Фалейчик предъявил изданию протокол собрания участников ТСЖ, в котором значится, что жильцами согласована установка видеокамер, шлагбаума и бетонных полусфер. Правда, о перекрытии арки в протоколе не сказано.

Михаил Фалейчик является отцом вице-губернатора региона Андрея Фалейчика. Замом губернатора он назначен в апреле текущего года, до этого на протяжении пяти лет работал мэром Копейска. На звонок URA.RU Андрей Фалейчик ответил, что не в курсе ситуации и комментировать нечего.

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Жители дома на улице Татьяничевой в Челябинске пожаловались в прокуратуру на отца вице-губернатора региона Андрея Фалейчика Михаила. По их мнению, он незаконно перекрыл арку дома и установил бетонные полусферы, ограничив количество парковочных мест. «Жильцом нашего дома Фалейчиком Михаилом Ивановичем произведен монтаж металлических заграждений арочного прохода дома без согласования с собственниками квартир. Арка используется для прохода и проезда, обеспечивает доступ к жилищу. А также самовольно, без согласия собственников установил полусферы на придомовой территории, тем самым ограничил количество парковочных мест, сделав невозможным на придомовой территории разворот пожарной и другой техники», — приводит текст обращения издание «74.ру». Михаил Фалейчик является председателем ТСЖ, однако ряд жителей дома хотят переизбрать его и правление. Они назвали заграждение арки «самостроем». Супруга Фалейчика заявила, что арку загородили, чтобы там не выгуливали собак. Михаил Фалейчик предъявил изданию протокол собрания участников ТСЖ, в котором значится, что жильцами согласована установка видеокамер, шлагбаума и бетонных полусфер. Правда, о перекрытии арки в протоколе не сказано. Михаил Фалейчик является отцом вице-губернатора региона Андрея Фалейчика. Замом губернатора он назначен в апреле текущего года, до этого на протяжении пяти лет работал мэром Копейска. На звонок URA.RU Андрей Фалейчик ответил, что не в курсе ситуации и комментировать нечего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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