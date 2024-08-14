Жители дома в Челябинске пожаловались в прокуратуру на отца вице-губернатора

15 августа 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Вице-губернатор Андрей Фалейчик заявил, что не в курсе ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители дома на улице Татьяничевой в Челябинске пожаловались в прокуратуру на отца вице-губернатора региона Андрея Фалейчика Михаила. По их мнению, он незаконно перекрыл арку дома и установил бетонные полусферы, ограничив количество парковочных мест. «Жильцом нашего дома Фалейчиком Михаилом Ивановичем произведен монтаж металлических заграждений арочного прохода дома без согласования с собственниками квартир. Арка используется для прохода и проезда, обеспечивает доступ к жилищу. А также самовольно, без согласия собственников установил полусферы на придомовой территории, тем самым ограничил количество парковочных мест, сделав невозможным на придомовой территории разворот пожарной и другой техники», — приводит текст обращения издание «74.ру». Михаил Фалейчик является председателем ТСЖ, однако ряд жителей дома хотят переизбрать его и правление. Они назвали заграждение арки «самостроем». Супруга Фалейчика заявила, что арку загородили, чтобы там не выгуливали собак. Михаил Фалейчик предъявил изданию протокол собрания участников ТСЖ, в котором значится, что жильцами согласована установка видеокамер, шлагбаума и бетонных полусфер. Правда, о перекрытии арки в протоколе не сказано. Михаил Фалейчик является отцом вице-губернатора региона Андрея Фалейчика. Замом губернатора он назначен в апреле текущего года, до этого на протяжении пяти лет работал мэром Копейска. На звонок URA.RU Андрей Фалейчик ответил, что не в курсе ситуации и комментировать нечего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители дома на улице Татьяничевой в Челябинске пожаловались в прокуратуру на отца вице-губернатора региона Андрея Фалейчика Михаила. По их мнению, он незаконно перекрыл арку дома и установил бетонные полусферы, ограничив количество парковочных мест. «Жильцом нашего дома Фалейчиком Михаилом Ивановичем произведен монтаж металлических заграждений арочного прохода дома без согласования с собственниками квартир. Арка используется для прохода и проезда, обеспечивает доступ к жилищу. А также самовольно, без согласия собственников установил полусферы на придомовой территории, тем самым ограничил количество парковочных мест, сделав невозможным на придомовой территории разворот пожарной и другой техники», — приводит текст обращения издание «74.ру». Михаил Фалейчик является председателем ТСЖ, однако ряд жителей дома хотят переизбрать его и правление. Они назвали заграждение арки «самостроем». Супруга Фалейчика заявила, что арку загородили, чтобы там не выгуливали собак. Михаил Фалейчик предъявил изданию протокол собрания участников ТСЖ, в котором значится, что жильцами согласована установка видеокамер, шлагбаума и бетонных полусфер. Правда, о перекрытии арки в протоколе не сказано. Михаил Фалейчик является отцом вице-губернатора региона Андрея Фалейчика. Замом губернатора он назначен в апреле текущего года, до этого на протяжении пяти лет работал мэром Копейска. На звонок URA.RU Андрей Фалейчик ответил, что не в курсе ситуации и комментировать нечего.