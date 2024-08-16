16 августа 2024

Феерия от детских блогеров, танцующий майонез и толпы в центре: фото со Дня города в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отгремел концерт детских блогеров и начался «Мисс Екатеринбург»
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Улька Пулька и ДимДимыч. Екатеринбург , димдимыч, сивчик дмитрий
В разных точках города выступили популярные артисты Фото:
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День города в Екатеринбурге близится к концу. Уже отгремели концерты популярных блогеров Дим Димыча и Ульки Пульки. Подходит к концу и ежегодный фестиваль, посвященный «Битлз». На Октябрьской площади «майонезики» устроили зажигательные танцы с детьми. С 19 часов в Историческом сквере начался конкурс «Мисс Екатеринбург». О том, как проходит праздник в столице Урала — в фоторепортаже агентства.

Улька Пулька и ДимДимыч. Екатеринбург
В центре города вечером скопились толпы людей
Фото:
Улька Пулька и ДимДимыч. Екатеринбург
Многие из собравшихся — пришли на концерт любимых блогеров — Ульки Пульки и Дим Димыча
Фото:
Улька Пулька и ДимДимыч. Екатеринбург
Они — популярные youtube-блогеры
Фото:
Улька Пулька и ДимДимыч. Екатеринбург
Улька Пулька (Ульяна Столярова)
Фото:
Улька Пулька и ДимДимыч. Екатеринбург
Дим Димыч (Дмитрий Сивчик)
Фото:
Улька Пулька и ДимДимыч. Екатеринбург
На их концерте сотни зридетейл стали свидетелями неожиданной сцены: выяснилось, что между Дим Димычем и другой популярной блогершей — Анжелишей — чуть ли не конфликт. Девушка обиделась на парня за то, что тот уезжает в Москву. Дим Димыч решил публично извиниться, набрав по видеосвязи
Фото:
Молодежный лекторий на Октябрьской площади. Екатеринбург
«Майонезики» устроили зажигательные танцы для детей
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Очереди в Историческом сквере
Очереди в Историческом сквере
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А вот так люди следили за конкурсом «Городская свадьба». Победители получили сертификат на миллион рублей, который они смогут потратить на свадебное путешествие
А вот так люди следили за конкурсом «Городская свадьба». Победители получили сертификат на миллион рублей, который они смогут потратить на свадебное путешествие
Фото:
Молодежный лекторий на Октябрьской площади. Екатеринбург
Центр города в разгар праздника
Фото:
Молодежный лекторий на Октябрьской площади. Екатеринбург
Фото:
Молодежный лекторий на Октябрьской площади. Екатеринбург
Фото:
VIP на Дне города — мэр Алексей Орлов, губернатор Евгений Куйвашев и спикер заксо Людмила Бабушкина
VIP на Дне города — мэр Алексей Орлов, губернатор Евгений Куйвашев и спикер заксо Людмила Бабушкина
Фото:

А на ежегодном фестивале, посвященном группе «Битлз», выступили несколько групп. В их числе — екатеринбургская группа Kickin' Jass Orchestra (направление — новоорлеанский джаз).

Конкурс «Мисс Екатеринбург» закончится в 21:00. Завершится День города в 22:00 салютом.

Такая толпа собралась на «Мисс Екатеринбург». Некоторые выкрикивают имена участниц, которых пришли поддержать
Такая толпа собралась на «Мисс Екатеринбург». Некоторые выкрикивают имена участниц, которых пришли поддержать
Фото:

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День города в Екатеринбурге близится к концу. Уже отгремели концерты популярных блогеров Дим Димыча и Ульки Пульки. Подходит к концу и ежегодный фестиваль, посвященный «Битлз». На Октябрьской площади «майонезики» устроили зажигательные танцы с детьми. С 19 часов в Историческом сквере начался конкурс «Мисс Екатеринбург». О том, как проходит праздник в столице Урала — в фоторепортаже агентства. А на ежегодном фестивале, посвященном группе «Битлз», выступили несколько групп. В их числе — екатеринбургская группа Kickin' Jass Orchestra (направление — новоорлеанский джаз). Конкурс «Мисс Екатеринбург» закончится в 21:00. Завершится День города в 22:00 салютом.
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