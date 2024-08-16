Феерия от детских блогеров, танцующий майонез и толпы в центре: фото со Дня города в Екатеринбурге

День города в Екатеринбурге близится к концу. Уже отгремели концерты популярных блогеров Дим Димыча и Ульки Пульки. Подходит к концу и ежегодный фестиваль, посвященный «Битлз». На Октябрьской площади «майонезики» устроили зажигательные танцы с детьми. С 19 часов в Историческом сквере начался конкурс «Мисс Екатеринбург». О том, как проходит праздник в столице Урала — в фоторепортаже агентства.
На их концерте сотни зридетейл стали свидетелями неожиданной сцены: выяснилось, что между Дим Димычем и другой популярной блогершей — Анжелишей — чуть ли не конфликт. Девушка обиделась на парня за то, что тот уезжает в Москву. Дим Димыч решил публично извиниться, набрав по видеосвязи
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День города в Екатеринбурге близится к концу. Уже отгремели концерты популярных блогеров Дим Димыча и Ульки Пульки. Подходит к концу и ежегодный фестиваль, посвященный «Битлз». На Октябрьской площади «майонезики» устроили зажигательные танцы с детьми. С 19 часов в Историческом сквере начался конкурс «Мисс Екатеринбург». О том, как проходит праздник в столице Урала — в фоторепортаже агентства. А на ежегодном фестивале, посвященном группе «Битлз», выступили несколько групп. В их числе — екатеринбургская группа Kickin' Jass Orchestra (направление — новоорлеанский джаз). Конкурс «Мисс Екатеринбург» закончится в 21:00. Завершится День города в 22:00 салютом.