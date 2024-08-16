Феерия от детских блогеров, танцующий майонез и толпы в центре: фото со Дня города в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отгремел концерт детских блогеров и начался «Мисс Екатеринбург»

17 августа 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

В разных точках города выступили популярные артисты Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург отмечает 301 год День города в Екатеринбурге близится к концу. Уже отгремели концерты популярных блогеров Дим Димыча и Ульки Пульки. Подходит к концу и ежегодный фестиваль, посвященный «Битлз». На Октябрьской площади «майонезики» устроили зажигательные танцы с детьми. С 19 часов в Историческом сквере начался конкурс «Мисс Екатеринбург». О том, как проходит праздник в столице Урала — в фоторепортаже агентства. В центре города вечером скопились толпы людей Фото: Илья Московец © URA.RU Многие из собравшихся — пришли на концерт любимых блогеров — Ульки Пульки и Дим Димыча Фото: Илья Московец © URA.RU Они — популярные youtube-блогеры Фото: Илья Московец © URA.RU Улька Пулька (Ульяна Столярова) Фото: Илья Московец © URA.RU Дим Димыч (Дмитрий Сивчик) Фото: Илья Московец © URA.RU На их концерте сотни зридетейл стали свидетелями неожиданной сцены: выяснилось, что между Дим Димычем и другой популярной блогершей — Анжелишей — чуть ли не конфликт. Девушка обиделась на парня за то, что тот уезжает в Москву. Дим Димыч решил публично извиниться, набрав по видеосвязи Фото: Илья Московец © URA.RU «Майонезики» устроили зажигательные танцы для детей Фото: Илья Московец © URA.RU Очереди в Историческом сквере Фото: Илья Московец / URA.RU А вот так люди следили за конкурсом «Городская свадьба». Победители получили сертификат на миллион рублей, который они смогут потратить на свадебное путешествие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центр города в разгар праздника Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU VIP на Дне города — мэр Алексей Орлов, губернатор Евгений Куйвашев и спикер заксо Людмила Бабушкина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А на ежегодном фестивале, посвященном группе «Битлз», выступили несколько групп. В их числе — екатеринбургская группа Kickin' Jass Orchestra (направление — новоорлеанский джаз). Конкурс «Мисс Екатеринбург» закончится в 21:00. Завершится День города в 22:00 салютом. Такая толпа собралась на «Мисс Екатеринбург». Некоторые выкрикивают имена участниц, которых пришли поддержать Фото: Екатерина Крылова / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

День города в Екатеринбурге близится к концу. Уже отгремели концерты популярных блогеров Дим Димыча и Ульки Пульки. Подходит к концу и ежегодный фестиваль, посвященный «Битлз». На Октябрьской площади «майонезики» устроили зажигательные танцы с детьми. С 19 часов в Историческом сквере начался конкурс «Мисс Екатеринбург». О том, как проходит праздник в столице Урала — в фоторепортаже агентства. А на ежегодном фестивале, посвященном группе «Битлз», выступили несколько групп. В их числе — екатеринбургская группа Kickin' Jass Orchestra (направление — новоорлеанский джаз). Конкурс «Мисс Екатеринбург» закончится в 21:00. Завершится День города в 22:00 салютом.