Украинская участница Олимпиады выступила в защиту русского языка

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Прыгунья в высоту Оксана Окунева призвала не разделять украинцев по языковому признаку
Прыгунья в высоту Оксана Окунева призвала не разделять украинцев по языковому признаку Фото:

Украинская прыгунья в высоту Оксана Окунева, многократная чемпионка Украины и участница Олимпийских игр 2016 года, высказалась в защиту русского языка и обратилась «к националистам из Западной Украины».

«Как надоело видеть посты о том, как порочат русский язык! Говорю для националистов из Западной Украины! Отталкиваясь от исторических фактов, украинский и русский языки произошли из древнерусского языка», — пишет Sport24 со ссылкой на пост Окуневой в соцсетях. 

Окунева отметила, что славяне делились на племена с различными диалектами и акцентами, а большинство коренного населения Украины говорит на русском языке. Еще она призвала националистов не стыдиться русского языка и не делить народ по языковому признаку.

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Украинская прыгунья в высоту Оксана Окунева, многократная чемпионка Украины и участница Олимпийских игр 2016 года, высказалась в защиту русского языка и обратилась «к националистам из Западной Украины». «Как надоело видеть посты о том, как порочат русский язык! Говорю для националистов из Западной Украины! Отталкиваясь от исторических фактов, украинский и русский языки произошли из древнерусского языка», — пишет Sport24 со ссылкой на пост Окуневой в соцсетях.  Окунева отметила, что славяне делились на племена с различными диалектами и акцентами, а большинство коренного населения Украины говорит на русском языке. Еще она призвала националистов не стыдиться русского языка и не делить народ по языковому признаку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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