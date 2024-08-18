Украинская участница Олимпиады выступила в защиту русского языка

Украинская прыгунья в высоту Оксана Окунева, многократная чемпионка Украины и участница Олимпийских игр 2016 года, высказалась в защиту русского языка и обратилась «к националистам из Западной Украины».
«Как надоело видеть посты о том, как порочат русский язык! Говорю для националистов из Западной Украины! Отталкиваясь от исторических фактов, украинский и русский языки произошли из древнерусского языка», — пишет Sport24 со ссылкой на пост Окуневой в соцсетях.
Окунева отметила, что славяне делились на племена с различными диалектами и акцентами, а большинство коренного населения Украины говорит на русском языке. Еще она призвала националистов не стыдиться русского языка и не делить народ по языковому признаку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.