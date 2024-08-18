Путин утвердил тройку кандидатов на пост губернатора ХМАО, а Кухарук задумал реформу ЖКХ: главное

Президент России Владимир Путин определил трех кандидатов, которые будут избираться на выборах губернатора ХМАО 8 сентября 2024 года. Помимо нынешнего врио главы Руслана Кухарука в шорт-лист вошли политики, которые соперничали с экс-губернатором Югры Натальей Комаровой в 2015-ом и в 2020-ом годах. Сам же Кухарук анонсировал масштабную реформу ЖКХ, которая коснется проблемных коммунальных предприятий. URA.RU собрало главные новости региона за неделю с 12 по 18 августа.
Выборы губернатора ХМАО
Путин сократил и утвердил шорт-лист кандидатов на пост губернатора ХМАО. В списке остались Кухарук и депутаты окружной думы Алексей Савинцев (КПРФ) и Михаил Сердюк (СРЗП).
Эти же политики соперничали на губернаторских выборах с предыдущей главой региона Комаровой. И в 2015-м, и в 2020-м годах Савинцев и Сердюк неизменно были в финальной тройке.
В Единый день голосования — 8 сентября — пройдет заседание думы ХМАО, где и изберут нового губернатора. Это место достанется тому кандидату, которому было отдано большее количество голосов от установленного числа депутатов.
Сердюк уже отобрал кандидатов в сенаторы от партии. Эти места могут получить три муниципальных депутата: Наталья Остапенко, Инна Абдуррахманова и Виктор Белькевич. Савинцев тоже сообщил, что его пул готов, но публично оглашать он его пока не намерен.
«Единая Россия» придерживается того же мнения. Списки необходимо будет направить в думу ХМАО до 23 августа.
Кухарук посетил Нягань
Кухарук посетил с рабочим визитом Нягань. Это 19-я поездка главы региона по муниципалитетам Югры. Он встретился с политэлитами, бизнес-сообществом, жителями города, а также объехал разные объекты.
Среди прочего, врио главы ХМАО проинспектировал главный мегапроект Нягани — стройплощадку особой экономической зоны, которая появилась по решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Именно с ней местные власти связывают перспективы развития города.
Также, в ходе поездки, Кухарук анонсировал масштабную программу модернизации коммунальных сетей в городах и районах. Окружные власти собираются взять в концессию муниципальные предприятия сферы ЖКХ и вложить миллиарды рублей в замену коммуникаций и оборудования. Нягань станет пилотным проектом.
В ХМАО появился новый главный дорожник
Кухарук назначил главного дорожника региона. Департамент дорожного хозяйства и транспорта возглавил экс-министр транспорта Новгородской области Артем Литвинов. По данным источников URA.RU, врио губернатора согласовал его кандидатуру на заседании окружного правительства 12 августа.
Тюменскому чиновнику прочат пост в правительстве ХМАО
Главе департамента экономики и стратегического развития Тюмени Виктору Гамузову прочат возвращение в ХМАО, где он работал до 2021 года. Чиновник может занять один из ключевых постов в окружном правительстве. Его уже видели в зоне прилета аэропорта Ханты-Мансийска. По слухам, встречал Гамузова лично первый замгубернатора Алексей Забозлаев.
Конфликт интересов в правительстве Сургута
Глава Сургута Максим Слепов решает конфликт интересов, который возник у него с тестем — директором городской филармонии Яковом Черняком. Родственник градоначальника фактически находится у него в подчинении, поскольку руководит подведомственным администрации учреждением.
Мэр уже публично заявил, что Черняк уйдет с поста руководителя учреждения и станет художественным руководителем. Это позволит ему влиять на репертуар, но при этом он не будет отвечать за распоряжение деньгами.
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