Сложная обстановка в горящей многоэтажке в Красном переулке в Екатеринбурге стала причиной поднятия ранга пожара до 1-БИС. Из здания эвакуировали 42 человека, рассказал URA.RU один из пожарных, принимавших участие в тушении дома.
«Из-за усложняющейся обстановки начальник караула поднял ранг пожара до 1-БИС. В ходе тушения было эвакуировано 42 человека, из которых два ребенка. Благодаря грамотным и слаженным действиям личного состава екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона удалось не допустить гибели и травм жильцов», — сказал сотрудник МЧС.
Пожар начался днем 21 августа на улице. В доме горела квартира на девятом этаже. На месте работали 21 человек личного состава и семь единиц спецтехники. Возможной причиной пожара могло стать замыкание.
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