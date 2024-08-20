«Эвакуировали 42 человека»: МЧС раскрыло подробности пожара в многоэтажке в центре Екатеринбурга. Фото

МЧС: из горящей многоэтажки в центре Екатеринбурга эвакуировали 42 человека

21 августа 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Ранг пожара подняли до 1-БИС Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сложная обстановка в горящей многоэтажке в Красном переулке в Екатеринбурге стала причиной поднятия ранга пожара до 1-БИС. Из здания эвакуировали 42 человека, рассказал URA.RU один из пожарных, принимавших участие в тушении дома. «Из-за усложняющейся обстановки начальник караула поднял ранг пожара до 1-БИС. В ходе тушения было эвакуировано 42 человека, из которых два ребенка. Благодаря грамотным и слаженным действиям личного состава екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона удалось не допустить гибели и травм жильцов», — сказал сотрудник МЧС. Пожар начался днем 21 августа на улице. В доме горела квартира на девятом этаже. На месте работали 21 человек личного состава и семь единиц спецтехники. Возможной причиной пожара могло стать замыкание. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сложная обстановка в горящей многоэтажке в Красном переулке в Екатеринбурге стала причиной поднятия ранга пожара до 1-БИС. Из здания эвакуировали 42 человека, рассказал URA.RU один из пожарных, принимавших участие в тушении дома. «Из-за усложняющейся обстановки начальник караула поднял ранг пожара до 1-БИС. В ходе тушения было эвакуировано 42 человека, из которых два ребенка. Благодаря грамотным и слаженным действиям личного состава екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона удалось не допустить гибели и травм жильцов», — сказал сотрудник МЧС. Пожар начался днем 21 августа на улице. В доме горела квартира на девятом этаже. На месте работали 21 человек личного состава и семь единиц спецтехники. Возможной причиной пожара могло стать замыкание.