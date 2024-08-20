20 августа 2024

«Эвакуировали 42 человека»: МЧС раскрыло подробности пожара в многоэтажке в центре Екатеринбурга. Фото

МЧС: из горящей многоэтажки в центре Екатеринбурга эвакуировали 42 человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Финальный этап смотра конкурса МЧС России на звания "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный". Пермь, мчс, пожар, боёвка, го и чс, пожарный
Ранг пожара подняли до 1-БИС Фото:

Сложная обстановка в горящей многоэтажке в Красном переулке в Екатеринбурге стала причиной поднятия ранга пожара до 1-БИС. Из здания эвакуировали 42 человека, рассказал URA.RU один из пожарных, принимавших участие в тушении дома.

«Из-за усложняющейся обстановки начальник караула поднял ранг пожара до 1-БИС. В ходе тушения было эвакуировано 42 человека, из которых два ребенка. Благодаря грамотным и слаженным действиям личного состава екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона удалось не допустить гибели и травм жильцов», — сказал сотрудник МЧС.

Пожар начался днем 21 августа на улице. В доме горела квартира на девятом этаже. На месте работали 21 человек личного состава и семь единиц спецтехники. Возможной причиной пожара могло стать замыкание.

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Сложная обстановка в горящей многоэтажке в Красном переулке в Екатеринбурге стала причиной поднятия ранга пожара до 1-БИС. Из здания эвакуировали 42 человека, рассказал URA.RU один из пожарных, принимавших участие в тушении дома. «Из-за усложняющейся обстановки начальник караула поднял ранг пожара до 1-БИС. В ходе тушения было эвакуировано 42 человека, из которых два ребенка. Благодаря грамотным и слаженным действиям личного состава екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона удалось не допустить гибели и травм жильцов», — сказал сотрудник МЧС. Пожар начался днем 21 августа на улице. В доме горела квартира на девятом этаже. На месте работали 21 человек личного состава и семь единиц спецтехники. Возможной причиной пожара могло стать замыкание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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