20 августа 2024

Жильцы дымящейся многоэтажки в центре Екатеринбурга назвали возможную причину пожара. Фото

В Екатеринбурге квартира в многоэтажке загорелась из-за замыкания
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Из квартиры валил густой дым
Из квартиры валил густой дым Фото:

Возможной причиной пожара в многоэтажке в Екатеринбурге могло стать замыкание. Об этом URA.RU рассказала соседка погорельцев.

«Эта квартира сдается, в ней живет пара, они по-русски не бом-бом. Говорят, что могло произойти замыкание. Хозяйка готовила еду на кухне, почуяла дым. Пришла в другую комнату, а там пожар, вызвали спасателей. Жильцы успели выскочить из дома», — пояснила собеседница.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области заявили, что пожар локализован на площади 20 м. кв. Пострадавших нет.

Пожар начался днем 21 августа на улице Красный Переулок — горела квартира на девятом этаже. На месте работали 21 человек личного состава и семь единиц спецтехники.

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Возможной причиной пожара в многоэтажке в Екатеринбурге могло стать замыкание. Об этом URA.RU рассказала соседка погорельцев. «Эта квартира сдается, в ней живет пара, они по-русски не бом-бом. Говорят, что могло произойти замыкание. Хозяйка готовила еду на кухне, почуяла дым. Пришла в другую комнату, а там пожар, вызвали спасателей. Жильцы успели выскочить из дома», — пояснила собеседница. В пресс-службе МЧС по Свердловской области заявили, что пожар локализован на площади 20 м. кв. Пострадавших нет. Пожар начался днем 21 августа на улице Красный Переулок — горела квартира на девятом этаже. На месте работали 21 человек личного состава и семь единиц спецтехники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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