Возможной причиной пожара в многоэтажке в Екатеринбурге могло стать замыкание. Об этом URA.RU рассказала соседка погорельцев.
«Эта квартира сдается, в ней живет пара, они по-русски не бом-бом. Говорят, что могло произойти замыкание. Хозяйка готовила еду на кухне, почуяла дым. Пришла в другую комнату, а там пожар, вызвали спасателей. Жильцы успели выскочить из дома», — пояснила собеседница.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области заявили, что пожар локализован на площади 20 м. кв. Пострадавших нет.
Пожар начался днем 21 августа на улице Красный Переулок — горела квартира на девятом этаже. На месте работали 21 человек личного состава и семь единиц спецтехники.
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