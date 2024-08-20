Жильцы дымящейся многоэтажки в центре Екатеринбурга назвали возможную причину пожара. Фото

В Екатеринбурге квартира в многоэтажке загорелась из-за замыкания

21 августа 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Из квартиры валил густой дым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Возможной причиной пожара в многоэтажке в Екатеринбурге могло стать замыкание. Об этом URA.RU рассказала соседка погорельцев. «Эта квартира сдается, в ней живет пара, они по-русски не бом-бом. Говорят, что могло произойти замыкание. Хозяйка готовила еду на кухне, почуяла дым. Пришла в другую комнату, а там пожар, вызвали спасателей. Жильцы успели выскочить из дома», — пояснила собеседница. В пресс-службе МЧС по Свердловской области заявили, что пожар локализован на площади 20 м. кв. Пострадавших нет. Пожар начался днем 21 августа на улице Красный Переулок — горела квартира на девятом этаже. На месте работали 21 человек личного состава и семь единиц спецтехники. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возможной причиной пожара в многоэтажке в Екатеринбурге могло стать замыкание. Об этом URA.RU рассказала соседка погорельцев. «Эта квартира сдается, в ней живет пара, они по-русски не бом-бом. Говорят, что могло произойти замыкание. Хозяйка готовила еду на кухне, почуяла дым. Пришла в другую комнату, а там пожар, вызвали спасателей. Жильцы успели выскочить из дома», — пояснила собеседница. В пресс-службе МЧС по Свердловской области заявили, что пожар локализован на площади 20 м. кв. Пострадавших нет. Пожар начался днем 21 августа на улице Красный Переулок — горела квартира на девятом этаже. На месте работали 21 человек личного состава и семь единиц спецтехники.