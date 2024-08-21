Какое жилье в новостройках чаще всего покупают челябинцы

Челябинцы в новостройках стали чаще покупать двухкомнатное жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего горожане покупают новостройки в высотках на 4 и 6 этажах
Чаще всего горожане покупают новостройки в высотках на 4 и 6 этажах Фото:

Челябинцы из-за продления льготной ипотеки стали чаще покупать двухкомнатные квартиры в новостройках. В высотных домах горожане чаще берут жилье на четвертом-шестом этажах, сообщила URA.RU 21 августа директор ООО «Флэт Онлайн» Наталья Корниенко.

«Самым востребованным жильем в челябинских новостройках в августе стали двухкомнатные квартиры. Малоэтажные дома, ликвидный — первый этаж, так как есть терраса. Десятиэтажные дома — ликвидные четвертый-шестой этажи», — рассказала Корниенко.

В целом по Челябинску и в пригороде лучше всего квартиры продаются в новостройках в Курчатовском районе в границах улиц Краснопольский проспект — Генерала Мартынова — Профессора Благих, в Сосновском районе в поселке Западный в силу большого предложения, активно развивающейся инфраструктуры и конкурентной цены. Также высокий спрос на жилье наблюдается в Советском районе по улице Блюхера в районе гипермаркета «Лента».

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Челябинцы из-за продления льготной ипотеки стали чаще покупать двухкомнатные квартиры в новостройках. В высотных домах горожане чаще берут жилье на четвертом-шестом этажах, сообщила URA.RU 21 августа директор ООО «Флэт Онлайн» Наталья Корниенко. «Самым востребованным жильем в челябинских новостройках в августе стали двухкомнатные квартиры. Малоэтажные дома, ликвидный — первый этаж, так как есть терраса. Десятиэтажные дома — ликвидные четвертый-шестой этажи», — рассказала Корниенко. В целом по Челябинску и в пригороде лучше всего квартиры продаются в новостройках в Курчатовском районе в границах улиц Краснопольский проспект — Генерала Мартынова — Профессора Благих, в Сосновском районе в поселке Западный в силу большого предложения, активно развивающейся инфраструктуры и конкурентной цены. Также высокий спрос на жилье наблюдается в Советском районе по улице Блюхера в районе гипермаркета «Лента».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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