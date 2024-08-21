Какое жилье в новостройках чаще всего покупают челябинцы

Челябинцы из-за продления льготной ипотеки стали чаще покупать двухкомнатные квартиры в новостройках. В высотных домах горожане чаще берут жилье на четвертом-шестом этажах, сообщила URA.RU 21 августа директор ООО «Флэт Онлайн» Наталья Корниенко.
«Самым востребованным жильем в челябинских новостройках в августе стали двухкомнатные квартиры. Малоэтажные дома, ликвидный — первый этаж, так как есть терраса. Десятиэтажные дома — ликвидные четвертый-шестой этажи», — рассказала Корниенко.
В целом по Челябинску и в пригороде лучше всего квартиры продаются в новостройках в Курчатовском районе в границах улиц Краснопольский проспект — Генерала Мартынова — Профессора Благих, в Сосновском районе в поселке Западный в силу большого предложения, активно развивающейся инфраструктуры и конкурентной цены. Также высокий спрос на жилье наблюдается в Советском районе по улице Блюхера в районе гипермаркета «Лента».
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