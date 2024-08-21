«Защитить некому»: бизнесвумен разнесла свердловскую полицию после нападения на ее дом

На семью свердловских бизнесменов напали, полиция отреагировала с опозданием

21 августа 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Личность дебошира установлена (фото из архива) Фото: Стас Этвеш © URA.RU Вечером 17 августа в Арамиле (Свердловская область) произошло нападение на дом семьи местных предпринимателей. По словам хозяйки дома Анастасии Климиной, неизвестный мужчина в неадекватном состоянии проник на территорию и угрожал убийством. В это время в доме находились Анастасия, ее спящий муж и их дети. Обезвредить преступника помогли соседи, а полиция приехала якобы только через три часа. «В субботу на мой дом напал неизвестный мужчина, в абсолютно неадекватном состоянии, время было около десяти вечера… Мы с девочками побежали наверх второго этажа, разбудили супруга, который „спросони“ бросился вниз по лестнице к беседки защищать дом и нас. Более десяти минут шла борьба в моем собственном доме. „Неизвестный“ очень сильно кричал, старался психологически нас запугать, угрожал убийством моей семье и все это время они с мужем боролись на полу… После чего, когда я увидела, что он душит моего супруга, я начала кричать на весь Арамиль о помощи, и уже через несколько минут прибежали все соседи… Мужчину скрутили», — написала Анастасия на своей странице во «ВКонтакте» Она также высказала негодование работой полиции. По ее словам, прибывшие на место сотрудники пояснили, что не могли среагировать быстрее, поскольку не хватает кадров. «Оказалось, что в Арамили два молодых парня ППС, один Участковый, один дознаватель. Защитить людей некому», — заявила Анастасия. Корреспонденту URA.RU она рассказала, что спустя два дня после ЧП пришла в полицию узнать, продвигается ли расследование. «Но там мне сказали, что участковый не в курсе никаких дел. И я написала второе заявление», — поделилась собеседница. Фамилию преступника она уже знает. Днем 21 августа Климина общалась с прокурором и начальником полиции из соседней Сысерти. И намерена добиваться разбирательства в отношении правоохранителей — хотя бы неформального. Семья Климиных реализует проект «Арамильская слобода». Судя по соцсетям, региональная власть ее примечает. Корреспондент URA.RU обратился к руководителю пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых с просьбой прокомментировать ситуацию. «Как заверили меня в руководстве территориального ОВД, по данному факту будет проведена служебная проверка, которая и даст оценку действиям или бездействиям дежуривших в те сутки нарядам и сотрудникам дежурной части. Личность дебошира установлена. Это местный житель, находившийся под воздействием, скорее всего, алкоголя. В отношении него заведено административное делопроизводство и уже завтра он будет доставлен в суд для рассмотрения этого материала», — отметил полковник Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 17 августа в Арамиле (Свердловская область) произошло нападение на дом семьи местных предпринимателей. По словам хозяйки дома Анастасии Климиной, неизвестный мужчина в неадекватном состоянии проник на территорию и угрожал убийством. В это время в доме находились Анастасия, ее спящий муж и их дети. Обезвредить преступника помогли соседи, а полиция приехала якобы только через три часа. «В субботу на мой дом напал неизвестный мужчина, в абсолютно неадекватном состоянии, время было около десяти вечера… Мы с девочками побежали наверх второго этажа, разбудили супруга, который „спросони“ бросился вниз по лестнице к беседки защищать дом и нас. Более десяти минут шла борьба в моем собственном доме. „Неизвестный“ очень сильно кричал, старался психологически нас запугать, угрожал убийством моей семье и все это время они с мужем боролись на полу… После чего, когда я увидела, что он душит моего супруга, я начала кричать на весь Арамиль о помощи, и уже через несколько минут прибежали все соседи… Мужчину скрутили», — написала Анастасия на своей странице во «ВКонтакте» Она также высказала негодование работой полиции. По ее словам, прибывшие на место сотрудники пояснили, что не могли среагировать быстрее, поскольку не хватает кадров. «Оказалось, что в Арамили два молодых парня ППС, один Участковый, один дознаватель. Защитить людей некому», — заявила Анастасия. Корреспонденту URA.RU она рассказала, что спустя два дня после ЧП пришла в полицию узнать, продвигается ли расследование. «Но там мне сказали, что участковый не в курсе никаких дел. И я написала второе заявление», — поделилась собеседница. Фамилию преступника она уже знает. Днем 21 августа Климина общалась с прокурором и начальником полиции из соседней Сысерти. И намерена добиваться разбирательства в отношении правоохранителей — хотя бы неформального. Семья Климиных реализует проект «Арамильская слобода». Судя по соцсетям, региональная власть ее примечает. Корреспондент URA.RU обратился к руководителю пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых с просьбой прокомментировать ситуацию. «Как заверили меня в руководстве территориального ОВД, по данному факту будет проведена служебная проверка, которая и даст оценку действиям или бездействиям дежуривших в те сутки нарядам и сотрудникам дежурной части. Личность дебошира установлена. Это местный житель, находившийся под воздействием, скорее всего, алкоголя. В отношении него заведено административное делопроизводство и уже завтра он будет доставлен в суд для рассмотрения этого материала», — отметил полковник Горелых.