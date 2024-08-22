Замглавы департамента Минобрнауки Журавлева арестовали по делу о взятке

Стало известно, что заместитель директора департамента Минобрнауки Дмитрий Журавлев был арестован за получение взятки, говорится в материалах уголовного дела. Он признал свою вину, в министерстве подтвердили его задержание.
«Замдиректора департамента Минобрнауки Дмитрий Журавлев арестован за взятку, он признал вину», — говорится в материалах дела. Информацию передает РИА Новости. Руководство Минобрнауки оказывает содействие следствию.
Журавлева арестовали еще в июле. Он занимал пост замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук. Ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался.
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