Замглавы департамента Минобрнауки Журавлева арестовали по делу о взятке

22 августа 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Журавлев при задержании признал свою вину в получении взятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стало известно, что заместитель директора департамента Минобрнауки Дмитрий Журавлев был арестован за получение взятки, говорится в материалах уголовного дела. Он признал свою вину, в министерстве подтвердили его задержание. «Замдиректора департамента Минобрнауки Дмитрий Журавлев арестован за взятку, он признал вину», — говорится в материалах дела. Информацию передает РИА Новости. Руководство Минобрнауки оказывает содействие следствию. Журавлева арестовали еще в июле. Он занимал пост замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук. Ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стало известно, что заместитель директора департамента Минобрнауки Дмитрий Журавлев был арестован за получение взятки, говорится в материалах уголовного дела. Он признал свою вину, в министерстве подтвердили его задержание. «Замдиректора департамента Минобрнауки Дмитрий Журавлев арестован за взятку, он признал вину», — говорится в материалах дела. Информацию передает РИА Новости. Руководство Минобрнауки оказывает содействие следствию. Журавлева арестовали еще в июле. Он занимал пост замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук. Ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался.