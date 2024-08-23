Врачи предупредили об опасности диет для организма и разума

Moneycontrol: диеты приводят к обезвоживанию, тревожности и депрессии

23 августа 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Экстремальные диеты с сильным дефицитом калорий могут негативно влиять на самочувствие человека, заявила индийский диетолог Фото: Александр Мамаев © URA.RU Желающие похудеть часто обращаются к экстремальным диетам. Однако стоить понимать, что они опасны для здоровья и могут привести к обезвоживанию организма, тревожности и депрессии. Об этом заявила индийский диетолог из Нойды Ишики Сингха. «Экстремальные диеты или быстрая потеря веса могут привести к обезвоживанию, особенно если вы не потребляете достаточно воды<…> Стресс и быстрая потеря веса могут привести к тревожности, депрессии», — передает Moneycontrol слова диетолога. Она также назвала 10 потенциальных рисков, к которым могут привести экстремальные диеты. 1. Обезвоживание По словам диетолога Ишики, экстремальные диеты с недостатком питательным веществ могут привести к обезвоживанию организма. Она советует потреблять достаточное количество воды, особенно в дни тренировок. Недостаток потребления воды во время диет может привести к обезвоживанию Фото: Марина Молдавская © URA.RU 2. Влияние на психическое здоровье Диеты с низкой калорийностью могут негативно влиять на психическое здоровье человека. В первую очередь, может появиться стресс, которому подвергается организм во время похудения, и он будет отражаться на настроении человека. Например, он может ощущать частую тревожность. Кроме того, сильные ограничения могут привести к нездоровому отношению к еде и даже к депрессии. Депрессия и тревожность могут стать результатом экстремальных диет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU 3. Дефицит питательных веществ Основным последствием диет с низкой калорийностью и ограничениями является недостаток питательных веществ. Организм может недополучать необходимые для жизнедеятельности витамины и минералы, что может привести к ухудшению общего состояния здоровья. Диеты с сильными ограничениями могут привести к ухудшению общего состояния здоровья Фото: Денис Моргунов © URA.RU 4. Потеря мышечной массы Резкая потеря веса может привести не только к потере жировой массы, но и мышечной. Недостаток физической активности снижает метаболизм и общую физическую подготовку, заявила диетолог. Потеря мышечной массы может являться результатом экстренного похудения Фото: Илья Московец © URA.RU 5. Камни в желчном пузыре Кроме того, потенциальным риском для здоровья является появление камней в желчном пузыре. Резкая потеря веса увеличивает риск их образования. Для лечения придется прибегнуть к хирургическому вмешательству. Резкое похудение может привести к образованию камней в желчном пузыре, которые в запущенной стадии удаляются только хирургическим путем Фото: Александр Кулаковский © URA.RU 6. Замедление метаболизма Одно из важных последствий многих диет является замедление метаболизма. Когда снижается скорость обмена веществ, человеку гораздо сложнее худеть. При возобновлении нормального питания вес может вернуться. Спорт помогает ускорить обмен веществ и восстановить метаболизм Фото: Георгий Бергал © URA.RU 7. Дряблая кожа К ухудшению состояния кожи могут привести резкие скачки веса. Кожа не успевает адаптироваться к новым размерам тела, что может привести к ее чрезмерному обвисанию, заявила диетолог. Резкая потеря нескольких килограмм может привести к обвисанию кожи на разных участках тела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 8. Гормональный дисбаланс Сильный дефицит калорий может нарушить гормональный баланс. Это ведет к таким проблемам, как нарушение менструального цикла у женщин или снижение уровня тестостерона у мужчин. К нарушению менструального цикла может привести экстремальное похудение Фото: Денис Моргунов © URA.RU 9. Дисбаланс питания Резкие скачки веса и беспорядочное питание могут привести к упадку энергии и ухудшению состояния здоровья. Экстремальные диеты наносят вред вашему метаболизму и еще больше затрудняют дальнейшие попытки похудеть. Резкая потеря веса и сильный дефицит могут привести к набору веса при восстановлении питания Фото: Илья Московец © URA.RU 10. Возвращение килограммов Результат быстрого похудения трудно сохранить, так как при возращении к нормальному полноценному питанию есть риск набрать скинутые килограммы назад. Об этом также заявила индийский диетолог. По ее словам, это может привести к ухудшению эмоционального состояния и перееданиям. Экстремальные диеты могут привести к перееданиям Фото: Анна Майорова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Желающие похудеть часто обращаются к экстремальным диетам. Однако стоить понимать, что они опасны для здоровья и могут привести к обезвоживанию организма, тревожности и депрессии. Об этом заявила индийский диетолог из Нойды Ишики Сингха. «Экстремальные диеты или быстрая потеря веса могут привести к обезвоживанию, особенно если вы не потребляете достаточно воды<…> Стресс и быстрая потеря веса могут привести к тревожности, депрессии», — передает Moneycontrol слова диетолога. Она также назвала 10 потенциальных рисков, к которым могут привести экстремальные диеты. По словам диетолога Ишики, экстремальные диеты с недостатком питательным веществ могут привести к обезвоживанию организма. Она советует потреблять достаточное количество воды, особенно в дни тренировок. Диеты с низкой калорийностью могут негативно влиять на психическое здоровье человека. В первую очередь, может появиться стресс, которому подвергается организм во время похудения, и он будет отражаться на настроении человека. Например, он может ощущать частую тревожность. Кроме того, сильные ограничения могут привести к нездоровому отношению к еде и даже к депрессии. Основным последствием диет с низкой калорийностью и ограничениями является недостаток питательных веществ. Организм может недополучать необходимые для жизнедеятельности витамины и минералы, что может привести к ухудшению общего состояния здоровья. Резкая потеря веса может привести не только к потере жировой массы, но и мышечной. Недостаток физической активности снижает метаболизм и общую физическую подготовку, заявила диетолог. Кроме того, потенциальным риском для здоровья является появление камней в желчном пузыре. Резкая потеря веса увеличивает риск их образования. Для лечения придется прибегнуть к хирургическому вмешательству. Одно из важных последствий многих диет является замедление метаболизма. Когда снижается скорость обмена веществ, человеку гораздо сложнее худеть. При возобновлении нормального питания вес может вернуться. К ухудшению состояния кожи могут привести резкие скачки веса. Кожа не успевает адаптироваться к новым размерам тела, что может привести к ее чрезмерному обвисанию, заявила диетолог. Сильный дефицит калорий может нарушить гормональный баланс. Это ведет к таким проблемам, как нарушение менструального цикла у женщин или снижение уровня тестостерона у мужчин. Резкие скачки веса и беспорядочное питание могут привести к упадку энергии и ухудшению состояния здоровья. Экстремальные диеты наносят вред вашему метаболизму и еще больше затрудняют дальнейшие попытки похудеть. Результат быстрого похудения трудно сохранить, так как при возращении к нормальному полноценному питанию есть риск набрать скинутые килограммы назад. Об этом также заявила индийский диетолог. По ее словам, это может привести к ухудшению эмоционального состояния и перееданиям.