Имя Калашникова увековечат в названии аэропорта Ижевска

Новый аэропорт в Удмуртской Республике, в городе Ижевске, будет носить имя российского конструктора и инженера Михаила Калашникова. Об этом сообщил глава республики Александр Бренчалов.
«Друзья, наш новый аэропорт будет носить имя Михаила Тимофеевича Калашникова — так решили вы», — заявил Бренчалов в своем telegram-канале. Он отметил, что имя выбрано по итогам голосования. В нем участвовало более 70 тысяч жителей.
По словам главы республики, итоги подвела Общественная палата республики. Сейчас название отправлено на утверждение в Общественную палату России.
Возведение нового аэропорта стартовало весной 2023 года. Площадь будущего двухэтажного терминала составит примерно 10,7 тысячи квадратных метров, а его пропускная способность достигнет 440 пассажиров в час. Объект предназначен для обслуживания как внутренних, так и международных авиарейсов. Бренчалов заявлял, что запуск комплекса состоится в сентябре 2025 года. Об этом сообщили РБК.
