ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили украинский ракетный комплекс

Российские вооруженные силы ударом "Искандера" уничтожили украинский ракетный комплекс «Нептун» в районе села Любицкое Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
"В результате удара ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" с фугасной боевой частью были полностью уничтожены ракетный комплекс "Нептун"", — говорится в подписи к опубликованному видео. Передает РИА Новости. Уточняется, что вместе с расчетом находились десять военнослужащих ВСУ.
Ранее сообщалось, что за последнюю неделю российские войска ликвидировали разведывательное судно ВМС Украины «Симферополь», уничтожили самолет Су-27, а также нанесли существенный урон личному составу украинской армии на ряде направлений. По данным ведомства, совокупные потери ВСУ за указанный период достигли нескольких тысяч военнослужащих, а также значительного количества военной техники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.