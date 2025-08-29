ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили украинский ракетный комплекс

Российские войска ударом «Искандера» разгромили боевой расчет ВСУ
Российские войска ударом «Искандера» разгромили боевой расчет ВСУ
Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы ударом "Искандера" уничтожили украинский ракетный комплекс «Нептун» в районе села Любицкое Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"В результате удара ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" с фугасной боевой частью были полностью уничтожены ракетный комплекс "Нептун"", — говорится в подписи к опубликованному видео. Передает РИА Новости. Уточняется, что вместе с расчетом находились десять военнослужащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю российские войска ликвидировали разведывательное судно ВМС Украины «Симферополь», уничтожили самолет Су-27, а также нанесли существенный урон личному составу украинской армии на ряде направлений. По данным ведомства, совокупные потери ВСУ за указанный период достигли нескольких тысяч военнослужащих, а также значительного количества военной техники.

