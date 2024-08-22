В Екатеринбурге резко выросли цены на бензин

23 августа 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

95-й бензин на заправке «Опти» стоит 63,2 рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге стремительно растут цен на бензин, так, к 23 июля топливо марки АИ-95 подорожало на 0,11%, судя по статистике Свердловскстата. Дороже всего обходится 95-й бензин на одной из заправок «Опти» — литр стоит 63,2 рубля, заметил корреспондент URA.RU. По данным Свердловскстата, неделю назад в среднем топливо АИ-95 стоило 56,35 рубля, теперь цена выросла до 56,41 рубля за литр. На заправках «Газпромнефть» удалось найти топливо за 56,85 рубля, в сети «Башнефть» АИ-95 продают за 55,90 рубля, на «Лукойле» это топливо продают за 58,59 рубля. А на заправках TamicEnergy удастся заправиться бензином АИ-95 за 55,29 рубля. Топливо марки АИ-92 неделю назад в среднем стоило 52,14 рубля, теперь стоимость выросла до 52,22 рубля, то есть на 0,15%. На заправках «Башнефть» бензин АИ-92 стоит 52,50 рубля за литр, этим же топливом от «Газпромнефть» можно заправиться за 53,05 рубля, на «Лукойле» литр 92-го стоит 53,75. Самый дешевый вариант топлива АИ-92 можно найти на заправках TamicEnergy — литр за 50,69 рубля. Дизелем выгоднее всего заправляться на заправках TamicEnergy — литр за 64,49 рубля, на заправках «Газпромнефть» это же топливо стоит 66,95 рубля. На «Лукойле» один литр стоит 67,62 рубля, а на «Башнефти» ровно 68 рублей. Согласно статистике Свердловскстата дизельное топливо за неделю подорожало на 0,03% с 66,29 рубля за литр до 66,31 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге стремительно растут цен на бензин, так, к 23 июля топливо марки АИ-95 подорожало на 0,11%, судя по статистике Свердловскстата. Дороже всего обходится 95-й бензин на одной из заправок «Опти» — литр стоит 63,2 рубля, заметил корреспондент URA.RU. По данным Свердловскстата, неделю назад в среднем топливо АИ-95 стоило 56,35 рубля, теперь цена выросла до 56,41 рубля за литр. На заправках «Газпромнефть» удалось найти топливо за 56,85 рубля, в сети «Башнефть» АИ-95 продают за 55,90 рубля, на «Лукойле» это топливо продают за 58,59 рубля. А на заправках TamicEnergy удастся заправиться бензином АИ-95 за 55,29 рубля. Топливо марки АИ-92 неделю назад в среднем стоило 52,14 рубля, теперь стоимость выросла до 52,22 рубля, то есть на 0,15%. На заправках «Башнефть» бензин АИ-92 стоит 52,50 рубля за литр, этим же топливом от «Газпромнефть» можно заправиться за 53,05 рубля, на «Лукойле» литр 92-го стоит 53,75. Самый дешевый вариант топлива АИ-92 можно найти на заправках TamicEnergy — литр за 50,69 рубля. Дизелем выгоднее всего заправляться на заправках TamicEnergy — литр за 64,49 рубля, на заправках «Газпромнефть» это же топливо стоит 66,95 рубля. На «Лукойле» один литр стоит 67,62 рубля, а на «Башнефти» ровно 68 рублей. Согласно статистике Свердловскстата дизельное топливо за неделю подорожало на 0,03% с 66,29 рубля за литр до 66,31 рубля.