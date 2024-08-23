Текслер 24 августа работает в Златоусте Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

В ремонт дорог города Златоуст (Челябинской области) за последние пять лет вложена рекордная сумма средств из регионального бюджета — более миллиарда рублей. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, который 24 августа посетил Златоуст.

«За пять лет только из областного бюджета на дороги Златоуста вложено больше миллиарда рублей. Это рекорд за все современное время. Могу похвалить город за то, что вкладывают и свои средства. Некоторые муниципалитеты обозначают дорогу как приоритетную, но рассчитывают только на областные средства», — сообщил Текслер, передает с места события корреспондент URA.RU.

Сейчас в городе проводится ремонт дорожного полотна на главном въезде — Объездной дороге со стороны Балашихи в район нового Златоуста. Дорогу должны были сдать к 270-летию города. Праздник отмечается в эти выходные. Но подрядчик не успел закончить работы, в том числе из-за погодных условий.

Текслер потребовал ускорить ремонт, но соблюдая качество. «Сейчас срок сдачи обозначен — конец сентября», — добавил губернатор.

В субботу, 24 августа, Текслер работает в Златоусте. Сегодня город отмечает свое 270-летие.