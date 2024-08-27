Свердловчанка украла полмиллиарда рублей у тысячи пенсионеров

Суд в Каменске-Уральском осудил кредитора Погадаеву, обманувшую тысячи уральцев

27 августа 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Решение вынес суд в Каменске-Уральском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Красногорский районный суд Каменска-Уральского приговорил руководителя кредитного потребительского кооператива (КПК) «Содействие» Марину Погадаеву к девяти годам колонии общего режима. Ее признали виновной в хищении 488 миллионов рублей у более тысячи обманутых пайщиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Суд назначил виновной наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысячи рублей, с ограничением свободы на 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу», — сказали в ведомстве. Оглашение приговора состоялось не в здании суда, а во Дворце культуры УАЗа — чтобы вместились все потерпевшие. По версии следствия, Погадаева с 2009-го по 2019 год собирала деньги с каменцев, обещая, что они взамен будут получать большие выплаты. Однако собранные средства женщина оставляла себе. В основном, потерпевшими стали доверчивые пенсионеры. Кредитное агентство «Содействие» было организовано осенью 2007 года. В 2018-м Центробанк запретил Погадаевой вести деятельность из-за постоянных нарушений в отчетности. Позднее кооператив признали банкротом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Красногорский районный суд Каменска-Уральского приговорил руководителя кредитного потребительского кооператива (КПК) «Содействие» Марину Погадаеву к девяти годам колонии общего режима. Ее признали виновной в хищении 488 миллионов рублей у более тысячи обманутых пайщиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Суд назначил виновной наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысячи рублей, с ограничением свободы на 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу», — сказали в ведомстве. Оглашение приговора состоялось не в здании суда, а во Дворце культуры УАЗа — чтобы вместились все потерпевшие. По версии следствия, Погадаева с 2009-го по 2019 год собирала деньги с каменцев, обещая, что они взамен будут получать большие выплаты. Однако собранные средства женщина оставляла себе. В основном, потерпевшими стали доверчивые пенсионеры. Кредитное агентство «Содействие» было организовано осенью 2007 года. В 2018-м Центробанк запретил Погадаевой вести деятельность из-за постоянных нарушений в отчетности. Позднее кооператив признали банкротом.