Менеджера крупного свердловского завода обвинили в краже миллионов

В Асбесте задержали сотрудницу «АРМЗ», обвиняемую в краже денег у банка

14 сентября 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Дело раскрыто при участии свердловского УФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Силовики задержали замначальника службы логистики «Асбестовского ремонтно-машиностроительного завода» (АРМЗ) по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, женщина похитила несколько миллионов рублей у крупного банка, сообщил URA.RU информированный источник. «Подозреваемая в феврале 2022 года, приехала в офис ВТБ в Екатеринбурге с доверенностью от своего предприятия для оформления кредита. Предоставив поддельные бумаги, она украла около 3,1 миллионов рублей», — поделился источник. По информации другого собеседника агентства, дело раскрыли полиция и ФСБ. Менеджер находится под подпиской о невыезде, вину она не признает. Ей вменяют ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере). АРМЗ контролируется предприятием «Ураласбест» — одним из мировых лидеров по производству и экспорту хризотила. Выручка АРМЗ в 2023 году составила 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 73 миллиона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики задержали замначальника службы логистики «Асбестовского ремонтно-машиностроительного завода» (АРМЗ) по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, женщина похитила несколько миллионов рублей у крупного банка, сообщил URA.RU информированный источник. «Подозреваемая в феврале 2022 года, приехала в офис ВТБ в Екатеринбурге с доверенностью от своего предприятия для оформления кредита. Предоставив поддельные бумаги, она украла около 3,1 миллионов рублей», — поделился источник. По информации другого собеседника агентства, дело раскрыли полиция и ФСБ. Менеджер находится под подпиской о невыезде, вину она не признает. Ей вменяют ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере). АРМЗ контролируется предприятием «Ураласбест» — одним из мировых лидеров по производству и экспорту хризотила. Выручка АРМЗ в 2023 году составила 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 73 миллиона.