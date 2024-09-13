13 сентября 2024

Менеджера крупного свердловского завода обвинили в краже миллионов

В Асбесте задержали сотрудницу «АРМЗ», обвиняемую в краже денег у банка
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня Победы. Челябинск, фсб россии
Дело раскрыто при участии свердловского УФСБ Фото:

Силовики задержали замначальника службы логистики «Асбестовского ремонтно-машиностроительного завода» (АРМЗ) по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, женщина похитила несколько миллионов рублей у крупного банка, сообщил URA.RU информированный источник.

«Подозреваемая в феврале 2022 года, приехала в офис ВТБ в Екатеринбурге с доверенностью от своего предприятия для оформления кредита. Предоставив поддельные бумаги, она украла около 3,1 миллионов рублей», — поделился источник.

По информации другого собеседника агентства, дело раскрыли полиция и ФСБ. Менеджер находится под подпиской о невыезде, вину она не признает. Ей вменяют ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере).

АРМЗ контролируется предприятием «Ураласбест» — одним из мировых лидеров по производству и экспорту хризотила. Выручка АРМЗ в 2023 году составила 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 73 миллиона.

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Силовики задержали замначальника службы логистики «Асбестовского ремонтно-машиностроительного завода» (АРМЗ) по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, женщина похитила несколько миллионов рублей у крупного банка, сообщил URA.RU информированный источник. «Подозреваемая в феврале 2022 года, приехала в офис ВТБ в Екатеринбурге с доверенностью от своего предприятия для оформления кредита. Предоставив поддельные бумаги, она украла около 3,1 миллионов рублей», — поделился источник. По информации другого собеседника агентства, дело раскрыли полиция и ФСБ. Менеджер находится под подпиской о невыезде, вину она не признает. Ей вменяют ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере). АРМЗ контролируется предприятием «Ураласбест» — одним из мировых лидеров по производству и экспорту хризотила. Выручка АРМЗ в 2023 году составила 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 73 миллиона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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