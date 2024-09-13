«Какая нелепость и глупость»: свердловчанин погиб вместе с сыном, пытаясь просушить погреб

Житель Двуреченска (Сысертский район, Свердловская область) Игорь Соловьев погиб вместе со своими сыном, пытаясь просушить погреб серной шашкой. ЧП произошло несколько дней назад. Подробности URA.RU раскрыл представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.
«Погибшими оказались двое местных жителей, которые после просушки погреба опустились в него. Не предусмотрев, что в данном помещении может образоваться скопление угарного газа», — поделился Горелых.
Дочь погибшего Анна Дятлова не может поверить в случившееся. «Такая нелепость и глупость забрала тебя. Как вырвали душу…» — написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Церемония прощания состоится 15 сентября в местной церкви.
Игорю Соловьеву было 58 лет. Он работал на Ключевском заводе ферросплавов с 1988 года.
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