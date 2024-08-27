Замгенпрокурора РФ выбил сотни тысяч рублей свердловчанам после их жалоб на воду

Жители Полевского (Свердловская область) получили компенсацию в 800 тысяч рублей за грязную воду после их жалоб, которые заметил замгенпрокурора РФ в УрФО Сергей Зайцев. Водоснабжение также восстановлено и приведено в норму, рассказали в пресс-службе ведомства.
«В связи с оказанием услуги ненадлежащего качества потребителям прокуратура добилась перерасчета коммунальных платежей на общую сумму более 800 тысяч рублей. Перерасчет произведен в августе этого года», — следует из сообщения. Повторные пробы воды показали, что качество соответствует стандартам.
Ситуация с водоснабжением в Полевском оказалась в центре внимания после публикаций в СМИ в середине июня. Зайцев лично взял ситуацию под контроль, после чего последовала проверка, которая выявила нарушения. В связи с этим директорам коммунальных предприятий и главе Полевского Константину Поспелову было внесено четыре представления, которые удовлетворены.
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