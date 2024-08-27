Общество Замгенпрокурора РФ выбил сотни тысяч рублей свердловчанам после их жалоб на воду Уральцы получили 800 тысяч за грязную воду после проверки замгенпрокурора РФ 27 августа 2024 в 20:57 Размер текста - 17 + После вмешательства Сергея Зайцева началась большая проверка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Полевского (Свердловская область) получили компенсацию в 800 тысяч рублей за грязную воду после их жалоб, которые заметил замгенпрокурора РФ в УрФО Сергей Зайцев. Водоснабжение также восстановлено и приведено в норму, рассказали в пресс-службе ведомства. «В связи с оказанием услуги ненадлежащего качества потребителям прокуратура добилась перерасчета коммунальных платежей на общую сумму более 800 тысяч рублей. Перерасчет произведен в августе этого года», — следует из сообщения. Повторные пробы воды показали, что качество соответствует стандартам. Ситуация с водоснабжением в Полевском оказалась в центре внимания после публикаций в СМИ в середине июня. Зайцев лично взял ситуацию под контроль, после чего последовала проверка, которая выявила нарушения. В связи с этим директорам коммунальных предприятий и главе Полевского Константину Поспелову было внесено четыре представления, которые удовлетворены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Полевского (Свердловская область) получили компенсацию в 800 тысяч рублей за грязную воду после их жалоб, которые заметил замгенпрокурора РФ в УрФО Сергей Зайцев. Водоснабжение также восстановлено и приведено в норму, рассказали в пресс-службе ведомства. «В связи с оказанием услуги ненадлежащего качества потребителям прокуратура добилась перерасчета коммунальных платежей на общую сумму более 800 тысяч рублей. Перерасчет произведен в августе этого года», — следует из сообщения. Повторные пробы воды показали, что качество соответствует стандартам. Ситуация с водоснабжением в Полевском оказалась в центре внимания после публикаций в СМИ в середине июня. Зайцев лично взял ситуацию под контроль, после чего последовала проверка, которая выявила нарушения. В связи с этим директорам коммунальных предприятий и главе Полевского Константину Поспелову было внесено четыре представления, которые удовлетворены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям