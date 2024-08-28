Арестованный разработчик «планшетов Чубайса» не признал вину в растрате средств «Роснано»

ТАСС: гендиректор «Пластик лоджик» не признает вину в растрате средств «Роснано»
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Арестованный глава компании "Пластик лоджик" не признает вину в растрате средств "Роснано"
Арестованный глава компании "Пластик лоджик" не признает вину в растрате средств "Роснано" Фото:

Гендиректор компании по производству устройств на основе электроники «Пластик лоджик» Борис Галкин не признет вину в растрате денежных средств, выделенных «Роснано». Это следует из материалов уголовного дела. 

«Галкин самостоятельно не мог принимать решения, а его защита указывает, что в фабуле обвинения отсутствует описание каких-либо преступных действий с его стороны», — говорится в материалах, с которыми ознакомился ТАСС. Отмечается, что обвиняемый имеет вид на жительство в Индонезии.

Компания «Пластик лоджик», основанная в 2010 году, занималась разработкой концепции гибких планшетов. Анатолий Чубайс, который ранее был председателем «Роснано», высказывал мнение о том, что такие устройства могут стать полноценной заменой школьным учебникам по различным предметам. Однако проект не был доведен до стадии воплощения, «Роснано» приняло решение об инициировании процедуры банкротства предприятия.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что следователи возбудили несколько уголовных дел после проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений, передает MK.RU. Накануне заочно арестовали бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева. Их подозревают в хищении 1,676 миллиарда рублей у компании. Позднее стало известно, что суд отправил в СИЗО Бориса Галкина, его обвиняют в растрате денежных средств. 

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Гендиректор компании по производству устройств на основе электроники «Пластик лоджик» Борис Галкин не признет вину в растрате денежных средств, выделенных «Роснано». Это следует из материалов уголовного дела.  «Галкин самостоятельно не мог принимать решения, а его защита указывает, что в фабуле обвинения отсутствует описание каких-либо преступных действий с его стороны», — говорится в материалах, с которыми ознакомился ТАСС. Отмечается, что обвиняемый имеет вид на жительство в Индонезии. Компания «Пластик лоджик», основанная в 2010 году, занималась разработкой концепции гибких планшетов. Анатолий Чубайс, который ранее был председателем «Роснано», высказывал мнение о том, что такие устройства могут стать полноценной заменой школьным учебникам по различным предметам. Однако проект не был доведен до стадии воплощения, «Роснано» приняло решение об инициировании процедуры банкротства предприятия. Ранее в правоохранительных органах заявили, что следователи возбудили несколько уголовных дел после проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений, передает MK.RU. Накануне заочно арестовали бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева. Их подозревают в хищении 1,676 миллиарда рублей у компании. Позднее стало известно, что суд отправил в СИЗО Бориса Галкина, его обвиняют в растрате денежных средств. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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