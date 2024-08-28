28 августа 2024

В Челябинске возбудили дело после женской драки с опрокинутой детской коляской

© Служба новостей «URA.RU»
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После инцидента следователи возбудили уголовное дело за хулиганство
После инцидента следователи возбудили уголовное дело за хулиганство Фото:

В Челябинске после драки, в ходе которой опрокинулась коляска, из которой выпал младенец, возбудили уголовное дело. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе управления СКР по региону.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация с видео, согласно которому двое местных жителей вблизи жилого дома в Металлургическом районе напали на женщину, гулявшую с детьми. Во время конфликта коляска с новорожденным опрокинулась, второй малолетний упал на асфальт. По данному факту в следственном управлении СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В следственном комитете добавили, что в настоящее время проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будут выявлены причины и условия, способствовавших совершению преступления.

В паблике «Подслушано ЧМЗ» сообщается, что происшествие случилось возле дома № 45 по улице 50 лет ВЛКСМ. Две женщины напали на третью, которая была с коляской и еще одним двухлетним ребенком. Они начали таскать пострадавшую за волосы. Коляска опрокинулась, и из нее выпал грудной младенец. Второго ребенка толкнули, он упал и сильно кричал.

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В Челябинске после драки, в ходе которой опрокинулась коляска, из которой выпал младенец, возбудили уголовное дело. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе управления СКР по региону. «В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация с видео, согласно которому двое местных жителей вблизи жилого дома в Металлургическом районе напали на женщину, гулявшую с детьми. Во время конфликта коляска с новорожденным опрокинулась, второй малолетний упал на асфальт. По данному факту в следственном управлении СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в пресс-службе ведомства. В следственном комитете добавили, что в настоящее время проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будут выявлены причины и условия, способствовавших совершению преступления. В паблике «Подслушано ЧМЗ» сообщается, что происшествие случилось возле дома № 45 по улице 50 лет ВЛКСМ. Две женщины напали на третью, которая была с коляской и еще одним двухлетним ребенком. Они начали таскать пострадавшую за волосы. Коляска опрокинулась, и из нее выпал грудной младенец. Второго ребенка толкнули, он упал и сильно кричал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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