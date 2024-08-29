Медик из Челябинска Светлана Гореликова, воевавшая на СВО с позывным «Багира», встретилась в Москве с заместителем секретаря Совбеза РФ, председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. Об этом Гореликова 29 августа сообщила корреспонденту URA.RU.
«Встреча прошла в рамках конференции, посвященной поддержке участников СВО. На встрече обсудили вопросы, касающиеся благоустройства общественных пространств и социальной политики. Дмитрию Анатольевичу было важно услышать о существующих на местах проблемах именно от людей, имеющих опыт участия в СВО», — сообщила Гореликова.
Во встрече приняли участие представители полутора десятков регионов. Медведев подчеркнул, что нынешние бойцы СВО являются участниками новейшей истории, и у них есть уникальная возможность делиться своим опытом.
Гореликова отправилась на СВО в ноябре 2022 года и провела в ЛНР почти полтора года — до февраля 2024-го. До этого она работала медсестрой областной больницы № 3, а затем в лазарете санчасти ЧВВАКУШ. Гореликова награждена медалью «За воинскую доблесть» II степени.
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