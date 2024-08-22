22 августа 2024

Челябинская медсестра Багира привезла с фронта кота Барса

© Служба новостей «URA.RU»
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После возвращения с фронта Светлана Гореликова продолжает помогать людям
После возвращения с фронта Светлана Гореликова продолжает помогать людям Фото:

Медсестра Светлана Гореликова, воевавшая в ЛНР под позывным Багира, привезла с фронта в Челябинск бездомного кота и назвала его Барсом. Об этом рассказала URA.RU сама Гореликова.

«Облезлый, худой и больной кот прибежал к нашему штабу в начале января. Сначала боялся людей, но было очень холодно, и он нуждался в еде. Через пару дней сам подошел», — рассказала Гореликова.

Медсестра выходила кота, а когда в феврале вернулась в Челябинск, взяла его с собой. Назвала Барсом в честь подразделения, которое дислоцировалось рядом с ее воинской частью. Теперь кот Барс живет в Калининском районе Челябинска.

Гореликова 20 лет работала в челябинской больнице скорой медицинской помощи. В 2018 году вышла на льготную пенсию, но с началом пандемии коронавируса вернулась к работе.

Совершила 349 прыжков с парашютом. Осенью 2022 года ушла добровольцем на СВО, служила в Луганске. В феврале 2024 года, после почти полутора лет на фронте, вернулась в Челябинск. В настоящее время является официальным представителем реготделения «Единой России» по вопросам помощи участникам СВО и их семьям.

Медсестра Багира вылечила кота и привезла его в Челябинск
Медсестра Багира вылечила кота и привезла его в Челябинск
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Медсестра Светлана Гореликова, воевавшая в ЛНР под позывным Багира, привезла с фронта в Челябинск бездомного кота и назвала его Барсом. Об этом рассказала URA.RU сама Гореликова. «Облезлый, худой и больной кот прибежал к нашему штабу в начале января. Сначала боялся людей, но было очень холодно, и он нуждался в еде. Через пару дней сам подошел», — рассказала Гореликова. Медсестра выходила кота, а когда в феврале вернулась в Челябинск, взяла его с собой. Назвала Барсом в честь подразделения, которое дислоцировалось рядом с ее воинской частью. Теперь кот Барс живет в Калининском районе Челябинска. Гореликова 20 лет работала в челябинской больнице скорой медицинской помощи. В 2018 году вышла на льготную пенсию, но с началом пандемии коронавируса вернулась к работе. Совершила 349 прыжков с парашютом. Осенью 2022 года ушла добровольцем на СВО, служила в Луганске. В феврале 2024 года, после почти полутора лет на фронте, вернулась в Челябинск. В настоящее время является официальным представителем реготделения «Единой России» по вопросам помощи участникам СВО и их семьям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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