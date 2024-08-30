Ребенок погиб в аварии с грузовиком в Челябинской области. Фото, видео

30 августа 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Водитель грузовика из-за дождя не справился с управлением и ушел в занос Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Каслинском районе Челябинской области в ДТП погиб 13-летний ребенок. Водитель грузовика «Ситрак» из-за дождя не справился с управлением и ушел в занос. При этом фура столкнулась с кроссовером «Лифан Х60», где на пассажирском сидении находился 13-летний мальчик, он скончался в реанимации, сообщили 30 августа сообщили в Госавтоинспекции. «В Челябинской области 30 августа днем на 7 км автодороги „Касли- Верхний Уфалей“, управляя автомобилем „Ситрак“ с полуприцепом, водитель, по предварительным данным, в условиях дождя, на изгибе дороги вправо, допустил занос полуприцепа, совершил столкновение со встречным автомобилем „Лифан Х60“ с прицепом, под управлением водителя 1983 года рождения. После чего автомобиль „Лифан Х60“ опрокинулся», — сообщили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе, несовершеннолетний пассажир автомобиля «Лифан Х60» от полученных травм скончался в больнице. А 40-летний водитель автомобиля «Лифан Х60» получил телесные повреждения и в настоящее время находится в медучреждении. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. ДТП произошло под Каслями днем 30 августа Фото: пресс-служба Госавтоинспекции В Каслинском районе Челябинской области в ДТП погиб 13-летний ребенок Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каслинском районе Челябинской области в ДТП погиб 13-летний ребенок. Водитель грузовика «Ситрак» из-за дождя не справился с управлением и ушел в занос. При этом фура столкнулась с кроссовером «Лифан Х60», где на пассажирском сидении находился 13-летний мальчик, он скончался в реанимации, сообщили 30 августа сообщили в Госавтоинспекции. «В Челябинской области 30 августа днем на 7 км автодороги „Касли- Верхний Уфалей“, управляя автомобилем „Ситрак“ с полуприцепом, водитель, по предварительным данным, в условиях дождя, на изгибе дороги вправо, допустил занос полуприцепа, совершил столкновение со встречным автомобилем „Лифан Х60“ с прицепом, под управлением водителя 1983 года рождения. После чего автомобиль „Лифан Х60“ опрокинулся», — сообщили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе, несовершеннолетний пассажир автомобиля «Лифан Х60» от полученных травм скончался в больнице. А 40-летний водитель автомобиля «Лифан Х60» получил телесные повреждения и в настоящее время находится в медучреждении. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.