Киркоров и Слава спели на закрытой вечеринке свердловского бизнесмена. Видео

Киркоров и Слава спели на закрытой вечеринке бизнесмена Шадрина в Екатеринбурге

31 августа 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Предприниматель спел дуэтом с Филиппом Киркоровым (фото из архива) Фото: wikipedia.org В Екатеринбурге прошла роскошная вечеринка в честь 50-летия руководителя компании «Сыробогатов» Александра Шадрина, на которую были приглашены звезды российской эстрады Филипп Киркоров и певица Слава. Информация об этом появилась в соцсетях. Мероприятие под названием «Бал соблазнов» проходило в концерт-холле Teatro Veneziano на улице Розы Люксембург и было организовано специально для состоятельных гостей. Видео с праздника опубликовали организаторы на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Праздник начался с выступления самого именинника, который исполнил собственную песню и выразил благодарность пришедшим. Жена бизнесмена Елена Шадрина эффектно появилась на публике: ее поднесли на руках прямо к мужу. В течение вечера предприниматель пел вместе с Киркоровым и Славой, а гости наслаждались выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге прошла роскошная вечеринка в честь 50-летия руководителя компании «Сыробогатов» Александра Шадрина, на которую были приглашены звезды российской эстрады Филипп Киркоров и певица Слава. Информация об этом появилась в соцсетях. Мероприятие под названием «Бал соблазнов» проходило в концерт-холле Teatro Veneziano на улице Розы Люксембург и было организовано специально для состоятельных гостей. Видео с праздника опубликовали организаторы на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Праздник начался с выступления самого именинника, который исполнил собственную песню и выразил благодарность пришедшим. Жена бизнесмена Елена Шадрина эффектно появилась на публике: ее поднесли на руках прямо к мужу. В течение вечера предприниматель пел вместе с Киркоровым и Славой, а гости наслаждались выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов.