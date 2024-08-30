30 августа 2024

Киркоров и Слава спели на закрытой вечеринке свердловского бизнесмена. Видео

Киркоров и Слава спели на закрытой вечеринке бизнесмена Шадрина в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Предприниматель спел дуэтом с Филиппом Киркоровым (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге прошла роскошная вечеринка в честь 50-летия руководителя компании «Сыробогатов» Александра Шадрина, на которую были приглашены звезды российской эстрады Филипп Киркоров и певица Слава. Информация об этом появилась в соцсетях.

Мероприятие под названием «Бал соблазнов» проходило в концерт-холле Teatro Veneziano на улице Розы Люксембург и было организовано специально для состоятельных гостей. Видео с праздника опубликовали организаторы на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Праздник начался с выступления самого именинника, который исполнил собственную песню и выразил благодарность пришедшим. Жена бизнесмена Елена Шадрина эффектно появилась на публике: ее поднесли на руках прямо к мужу. В течение вечера предприниматель пел вместе с Киркоровым и Славой, а гости наслаждались выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов.

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В Екатеринбурге прошла роскошная вечеринка в честь 50-летия руководителя компании «Сыробогатов» Александра Шадрина, на которую были приглашены звезды российской эстрады Филипп Киркоров и певица Слава. Информация об этом появилась в соцсетях. Мероприятие под названием «Бал соблазнов» проходило в концерт-холле Teatro Veneziano на улице Розы Люксембург и было организовано специально для состоятельных гостей. Видео с праздника опубликовали организаторы на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Праздник начался с выступления самого именинника, который исполнил собственную песню и выразил благодарность пришедшим. Жена бизнесмена Елена Шадрина эффектно появилась на публике: ее поднесли на руках прямо к мужу. В течение вечера предприниматель пел вместе с Киркоровым и Славой, а гости наслаждались выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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