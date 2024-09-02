Были раскрыты условия, при которых музыкальная школа Перми не получит федеральную субсидию

Утверждены правила субсидирования Пермской краевой музыкальной школы с целью приобретения музыкальных инструментов. Среди перечисленных пунктов — наличие в бюджете региона средств на выполнение расходных обязательств в рамках софинансирования. Эта информация содержится в постановлении правительства России.
«Постановление об утверждении правил предоставления в 2024 году субсидии из федерального бюджета <...> ГБПОУ „Пермская краевая специальная музыкальная школа“. Цель — покупка высококачественных музыкальных инструментов», — написано в документе, который имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Субсидия предоставляется при соблюдении Пермским краем следующих условий:
- наличие в бюджете региона средства на исполнение расходного обязательства, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета;
- заключение между Министерством культуры РФ и высшим исполнительным органом Прикамья соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета;
- наличие правового акта, утверждающего перечень мероприятий (результатов), при реализации которого возникают расходные обязательства Пермского края.
Пермской краевой музыкальной школе собираются предоставить на покупку инструментов 157 млн рублей, об этом URA.RU уже писало. Учреждение в этом году набрало первый поток учеников.
С первым днем работы школу поздравил президент России Владимир Путин. Также свое поздравление руководству направила министр культуры РФ Ольга Любимова. На церемонию открытия краевой музыкальной школы прилетел помощник президента России Андрей Фурсенко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!