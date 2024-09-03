Происшествия Глава Бурятии сообщил о пострадавших после жесткой посадки Ми-8 в Иркутской области Цыденов: в результате жесткой посадки Ми-8 у двух пассажиров небольшие травмы 03 сентября 2024 в 13:04 Размер текста - 17 + Два пассажира Ми-8 получили незначительные травмы, заявил Цыденов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области пострадали люди. У двоих пассажиров обнаружены незначительные травмы. Об этом рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов. «У двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали», — написал Цыденов в своем telegram-канале. Он добавил, что вертолет санитарного рейса авиакомпании «Баргузин» совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска. На борту находились медики и экипаж. Все пассажиры выжили. Спасательные мероприятия продолжаются, заключил Цыденов. Вертолет Ми-8, летевший из Иркутска в село Орлик, потерял связь на границе Иркутской области с Бурятией. Позже экипаж вышел на связь. На борту находились шесть человек. Для спасения был отправлен борт «Байкал Аэро». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области пострадали люди. У двоих пассажиров обнаружены незначительные травмы. Об этом рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов. «У двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали», — написал Цыденов в своем telegram-канале. Он добавил, что вертолет санитарного рейса авиакомпании «Баргузин» совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска. На борту находились медики и экипаж. Все пассажиры выжили. Спасательные мероприятия продолжаются, заключил Цыденов. Вертолет Ми-8, летевший из Иркутска в село Орлик, потерял связь на границе Иркутской области с Бурятией. Позже экипаж вышел на связь. На борту находились шесть человек. Для спасения был отправлен борт «Байкал Аэро». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям