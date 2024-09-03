Глава Бурятии сообщил о пострадавших после жесткой посадки Ми-8 в Иркутской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области пострадали люди. У двоих пассажиров обнаружены незначительные травмы. Об этом рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
«У двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали», — написал Цыденов в своем telegram-канале. Он добавил, что вертолет санитарного рейса авиакомпании «Баргузин» совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска.
На борту находились медики и экипаж. Все пассажиры выжили. Спасательные мероприятия продолжаются, заключил Цыденов.
Вертолет Ми-8, летевший из Иркутска в село Орлик, потерял связь на границе Иркутской области с Бурятией. Позже экипаж вышел на связь. На борту находились шесть человек. Для спасения был отправлен борт «Байкал Аэро».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.