Происшествия СК: вертолет Ми-8 с маршрутом Иркутск — Орлик пропал с радаров 03 сентября 2024 в 12:34 Размер текста - 17 + Потеряна связь с вертолетом Ми-8, летевшим по маршруту из Иркутска в Орлик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вертолет Ми-8, летевший из Иркутска в село Орлик, пропал на границе Иркутской области с Бурятией. Об этом сообщили в СК. «Потеряна связь с вертолетом Ми-8, летевшим по маршруту из Иркутска в Орлик», — об этом сообщили в СК, передает РИА Новости. Сколько людей было на борту, уточняется. Обновлено в 10:45 по мск: «Известия» пишут, что экипаж вертолета Ми-8 вышел на связь. Шесть членов экипажа выжили, о пострадавших не сообщается. К ним вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вертолет Ми-8, летевший из Иркутска в село Орлик, пропал на границе Иркутской области с Бурятией. Об этом сообщили в СК. «Потеряна связь с вертолетом Ми-8, летевшим по маршруту из Иркутска в Орлик», — об этом сообщили в СК, передает РИА Новости. Сколько людей было на борту, уточняется. Обновлено в 10:45 по мск: «Известия» пишут, что экипаж вертолета Ми-8 вышел на связь. Шесть членов экипажа выжили, о пострадавших не сообщается. К ним вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям