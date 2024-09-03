СК: вертолет Ми-8 с маршрутом Иркутск — Орлик пропал с радаров

Потеряна связь с вертолетом Ми-8, летевшим по маршруту из Иркутска в Орлик
Вертолет Ми-8, летевший из Иркутска в село Орлик, пропал на границе Иркутской области с Бурятией. Об этом сообщили в СК.
«Потеряна связь с вертолетом Ми-8, летевшим по маршруту из Иркутска в Орлик», — об этом сообщили в СК, передает РИА Новости. Сколько людей было на борту, уточняется.
Обновлено в 10:45 по мск: «Известия» пишут, что экипаж вертолета Ми-8 вышел на связь. Шесть членов экипажа выжили, о пострадавших не сообщается. К ним вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями.
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