СК: вертолет Ми-8 с маршрутом Иркутск — Орлик пропал с радаров

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Осень золотая. Челябинск, вертолет, ми-8, ми8
Потеряна связь с вертолетом Ми-8, летевшим по маршруту из Иркутска в Орлик Фото:

Вертолет Ми-8, летевший из Иркутска в село Орлик, пропал на границе Иркутской области с Бурятией. Об этом сообщили в СК.

«Потеряна связь с вертолетом Ми-8, летевшим по маршруту из Иркутска в Орлик», — об этом сообщили в СК, передает РИА Новости. Сколько людей было на борту, уточняется.

Обновлено в 10:45 по мск: «Известия» пишут, что экипаж вертолета Ми-8 вышел на связь. Шесть членов экипажа выжили, о пострадавших не сообщается. К ним вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями.

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Вертолет Ми-8, летевший из Иркутска в село Орлик, пропал на границе Иркутской области с Бурятией. Об этом сообщили в СК. «Потеряна связь с вертолетом Ми-8, летевшим по маршруту из Иркутска в Орлик», — об этом сообщили в СК, передает РИА Новости. Сколько людей было на борту, уточняется. Обновлено в 10:45 по мск: «Известия» пишут, что экипаж вертолета Ми-8 вышел на связь. Шесть членов экипажа выжили, о пострадавших не сообщается. К ним вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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