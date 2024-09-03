Свердловчане отправились завоевывать медали в Париж

Два свердловских легкоатлета выступят на Паралимпийских играх в Париже

03 сентября 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Свердловский министр спорта пожелал удачи легкоатлетам (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Легкоатлеты из Свердловской области Никита Котуков и Анастасия Соловьева выступят на Паралимпийских играх в Париже. Первый спортсмен поборется за медаль уже через несколько часов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «Свердловская область славится своими паралимпийскими традициями, наш регион стоял у истоков паралимпийского движения в стране. Эта тенденция не ослабевает и сегодня», — сказал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, пожелав удачи легкоатлетам на соревнованиях. Выступление Котукова состоится 3 сентября в 16:00 по екатеринбургскому времени. Соловьева поборется за призовое место 7 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Легкоатлеты из Свердловской области Никита Котуков и Анастасия Соловьева выступят на Паралимпийских играх в Париже. Первый спортсмен поборется за медаль уже через несколько часов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «Свердловская область славится своими паралимпийскими традициями, наш регион стоял у истоков паралимпийского движения в стране. Эта тенденция не ослабевает и сегодня», — сказал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, пожелав удачи легкоатлетам на соревнованиях. Выступление Котукова состоится 3 сентября в 16:00 по екатеринбургскому времени. Соловьева поборется за призовое место 7 сентября.