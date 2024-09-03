Свердловчане отправились завоевывать медали в Париж

Два свердловских легкоатлета выступят на Паралимпийских играх в Париже
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Чемпионат России по легкой атлетике. Челябинск, легкая атлетика, бег с баръерами
Свердловский министр спорта пожелал удачи легкоатлетам (архивное фото) Фото:

Легкоатлеты из Свердловской области Никита Котуков и Анастасия Соловьева выступят на Паралимпийских играх в Париже. Первый спортсмен поборется за медаль уже через несколько часов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона.

«Свердловская область славится своими паралимпийскими традициями, наш регион стоял у истоков паралимпийского движения в стране. Эта тенденция не ослабевает и сегодня», — сказал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, пожелав удачи легкоатлетам на соревнованиях.

Выступление Котукова состоится 3 сентября в 16:00 по екатеринбургскому времени. Соловьева поборется за призовое место 7 сентября.

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Легкоатлеты из Свердловской области Никита Котуков и Анастасия Соловьева выступят на Паралимпийских играх в Париже. Первый спортсмен поборется за медаль уже через несколько часов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона. «Свердловская область славится своими паралимпийскими традициями, наш регион стоял у истоков паралимпийского движения в стране. Эта тенденция не ослабевает и сегодня», — сказал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, пожелав удачи легкоатлетам на соревнованиях. Выступление Котукова состоится 3 сентября в 16:00 по екатеринбургскому времени. Соловьева поборется за призовое место 7 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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