В Екатеринбурге массово задерживаются поезда, ожидание растянулось на часы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поезд Победы. Екатеринбург, жд вокзал екатеринбург, екатеринбург пассажирский, эшелон победы
Поезда задерживаются по техническим причинам (архивное фото) Фото:

На вокзале Екатеринбурга задерживаются несколько поездов. Составы выбиваются из расписания от 30 минут до четырех часов. В пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД) URA.RU назвали причину задержек.

«По техническим причинам 14 сентября возможны незначительные задержки некоторых пассажирских и пригородных поездов. СвЖД приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и делает все возможное для скорейшего ввода поездов в график», — пояснили в СвЖД.

Задерживаются маршруты №990 Москва — Владивосток, №76 Симферополь — Омск, №378 Казань — Новый Уренгой и пригородный поезд Каменск-Уральский — Дружинино. В СвЖД уточнили, что поезд, который едет до Владивостока и опаздывает больше всех — на четыре часа, — является почтово-грузовым и не перевозит пассажиров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На вокзале Екатеринбурга задерживаются несколько поездов. Составы выбиваются из расписания от 30 минут до четырех часов. В пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД) URA.RU назвали причину задержек. «По техническим причинам 14 сентября возможны незначительные задержки некоторых пассажирских и пригородных поездов. СвЖД приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и делает все возможное для скорейшего ввода поездов в график», — пояснили в СвЖД. Задерживаются маршруты №990 Москва — Владивосток, №76 Симферополь — Омск, №378 Казань — Новый Уренгой и пригородный поезд Каменск-Уральский — Дружинино. В СвЖД уточнили, что поезд, который едет до Владивостока и опаздывает больше всех — на четыре часа, — является почтово-грузовым и не перевозит пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...