В Екатеринбурге массово задерживаются поезда, ожидание растянулось на часы

14 сентября 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Поезда задерживаются по техническим причинам (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На вокзале Екатеринбурга задерживаются несколько поездов. Составы выбиваются из расписания от 30 минут до четырех часов. В пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД) URA.RU назвали причину задержек. «По техническим причинам 14 сентября возможны незначительные задержки некоторых пассажирских и пригородных поездов. СвЖД приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и делает все возможное для скорейшего ввода поездов в график», — пояснили в СвЖД. Задерживаются маршруты №990 Москва — Владивосток, №76 Симферополь — Омск, №378 Казань — Новый Уренгой и пригородный поезд Каменск-Уральский — Дружинино. В СвЖД уточнили, что поезд, который едет до Владивостока и опаздывает больше всех — на четыре часа, — является почтово-грузовым и не перевозит пассажиров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На вокзале Екатеринбурга задерживаются несколько поездов. Составы выбиваются из расписания от 30 минут до четырех часов. В пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД) URA.RU назвали причину задержек. «По техническим причинам 14 сентября возможны незначительные задержки некоторых пассажирских и пригородных поездов. СвЖД приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и делает все возможное для скорейшего ввода поездов в график», — пояснили в СвЖД. Задерживаются маршруты №990 Москва — Владивосток, №76 Симферополь — Омск, №378 Казань — Новый Уренгой и пригородный поезд Каменск-Уральский — Дружинино. В СвЖД уточнили, что поезд, который едет до Владивостока и опаздывает больше всех — на четыре часа, — является почтово-грузовым и не перевозит пассажиров.