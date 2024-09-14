14 сентября 2024

На окраине Екатеринбурга нашли скелет и мумию, обмотанную проводами

© Служба новостей «URA.RU»
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Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского. Салехард , ноги, мумия, мумифицированные останки
Мумию обнаружили в яме у гаражей по улице Академика Губкина (архивное фото) Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга обнаружили скелет и мумию, обмотанную электрическим проводом. Об этом URA.RU рассказали источники в силовой среде.

Скелет нашли неподалеку от «Лесного» кладбища — на глубине в полметра. «Скелет не полный, отсутствует череп. Давность смерти — примерно год», — передал первый собеседник. А мумию обнаружили в яме у гаражей по улице Академика Губкина.

«Левая нога вытянута кверху, труп частично скелетирован, Руки связаны за спиной проводом. Причина смерти, случившейся примерно полгода назад, неизвестна», — добавил второй источник.

В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области сообщили агентству, что их отделом по Чкаловскому району организованы проверочные мероприятия из-за обнаружения останков двух человек. «Точные причины и давность смерти граждан будут устанавливаться в ходе судебно-медицинских экспертиз», — добавили в ведомстве. Уголовный розыск городской полиции также занялся этим делом.

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В Чкаловском районе Екатеринбурга обнаружили скелет и мумию, обмотанную электрическим проводом. Об этом URA.RU рассказали источники в силовой среде. Скелет нашли неподалеку от «Лесного» кладбища — на глубине в полметра. «Скелет не полный, отсутствует череп. Давность смерти — примерно год», — передал первый собеседник. А мумию обнаружили в яме у гаражей по улице Академика Губкина. «Левая нога вытянута кверху, труп частично скелетирован, Руки связаны за спиной проводом. Причина смерти, случившейся примерно полгода назад, неизвестна», — добавил второй источник. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области сообщили агентству, что их отделом по Чкаловскому району организованы проверочные мероприятия из-за обнаружения останков двух человек. «Точные причины и давность смерти граждан будут устанавливаться в ходе судебно-медицинских экспертиз», — добавили в ведомстве. Уголовный розыск городской полиции также занялся этим делом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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