На окраине Екатеринбурга нашли скелет и мумию, обмотанную проводами

В Чкаловском районе Екатеринбурга обнаружили скелет и мумию, обмотанную электрическим проводом. Об этом URA.RU рассказали источники в силовой среде.
Скелет нашли неподалеку от «Лесного» кладбища — на глубине в полметра. «Скелет не полный, отсутствует череп. Давность смерти — примерно год», — передал первый собеседник. А мумию обнаружили в яме у гаражей по улице Академика Губкина.
«Левая нога вытянута кверху, труп частично скелетирован, Руки связаны за спиной проводом. Причина смерти, случившейся примерно полгода назад, неизвестна», — добавил второй источник.
В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области сообщили агентству, что их отделом по Чкаловскому району организованы проверочные мероприятия из-за обнаружения останков двух человек. «Точные причины и давность смерти граждан будут устанавливаться в ходе судебно-медицинских экспертиз», — добавили в ведомстве. Уголовный розыск городской полиции также занялся этим делом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!