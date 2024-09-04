В Южноуральске ГАИ устроила погоню с засадами и стрельбой. Видео

04 сентября 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС применили табельное оружие, чтобы остановить нарушителя Фото: Илья Московец © URA.RU В Южноуральске (Челябинская область) сотрудники ГАИ устроили погоню за пьяным водителем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, во время погони полицейские устраивали засады и стреляли по колесам автомобиля нарушителя. «Полицейские несколько раз блокировали автодороги служебным автотранспортом, однако автонарушитель совершал опасные маневры объезда и продолжал двигаться с повышенной скоростью, пытаясь скрыться и избежать ответственности. В результате госавтоинспекторы одного из экипажей ДПС применили табельное оружие, совершив предупредительный выстрел в воздух и несколько прицельных по колесам отечественного автомобиля, остановив его на втором километре автодороги „Челябинск — Троицк“», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. О том, что водитель пьяный, стало понятно по внешним признакам. Проведенное медосвидетельствование подтвердило версию инспекторов. При проверке по базам выяснилось, что водитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. К тому же, срок действия его водительского удостоверения истек в 2021 году, в котором отсутствовала категория «В». «По выявленным фактам составлено семь протоколов об административных правонарушениях, в том числе за невыполнение требования об остановке транспортного средства, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим водительского удостоверения. По обстоятельствам применения табельного оружия назначена служебная проверка. Предварительно действия сотрудников полиции признаны законными», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Южноуральске (Челябинская область) сотрудники ГАИ устроили погоню за пьяным водителем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, во время погони полицейские устраивали засады и стреляли по колесам автомобиля нарушителя. «Полицейские несколько раз блокировали автодороги служебным автотранспортом, однако автонарушитель совершал опасные маневры объезда и продолжал двигаться с повышенной скоростью, пытаясь скрыться и избежать ответственности. В результате госавтоинспекторы одного из экипажей ДПС применили табельное оружие, совершив предупредительный выстрел в воздух и несколько прицельных по колесам отечественного автомобиля, остановив его на втором километре автодороги „Челябинск — Троицк“», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. О том, что водитель пьяный, стало понятно по внешним признакам. Проведенное медосвидетельствование подтвердило версию инспекторов. При проверке по базам выяснилось, что водитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. К тому же, срок действия его водительского удостоверения истек в 2021 году, в котором отсутствовала категория «В». «По выявленным фактам составлено семь протоколов об административных правонарушениях, в том числе за невыполнение требования об остановке транспортного средства, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим водительского удостоверения. По обстоятельствам применения табельного оружия назначена служебная проверка. Предварительно действия сотрудников полиции признаны законными», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.